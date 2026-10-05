Педагог с 70-летним стажем сфотографировалась с Миннихановым в Казани

Педагог Генриетта Кобякова, которая преподаёт русский язык и литературу в казанской школе-интернате №4 для детей с ограниченными возможностями здоровья, сфотографировалась с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Снимок сделали на торжестве по случаю Дня учителя, где руководитель республики пообщался с преподавателем и тепло её поприветствовал. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Главная деталь этой встречи — стаж педагога. «Как вы думаете, какой у нее стаж работы? 70!!! лет. И до сих пор в строю. Вот поэтому она заслуженный учитель РСФСР, народный учитель Татарстана», — отметила Галимова, выложив видео с мероприятия.

Инициатива сделать памятный кадр исходила от самой учительницы: она попросила фотографию с пожеланием, уточнила руководитель пресс-службы Раиса республики.

За плечами Генриетты Кобяковой 70 лет работы в школе. Она носит звания заслуженного учителя РСФСР и народного учителя Татарстана и продолжает преподавать в школе-интернате №4 для детей с ограниченными возможностями здоровья.