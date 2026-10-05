Переносчицу холеры и кишечечной миазмы нашли в партии томатов для Омска

В Омской области специалисты Россельхознадзора выявили многоядную муху-горбатку в трех партиях томатов, поступивших из Туркменистана. Общий вес зараженной продукции составил 27 тонн, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Омской области.

Заражение обнаружили 25 и 28 сентября на складе временного хранения в Омске. Наличие карантинного объекта подтвердили специалисты Омского филиала Центра оценки качества продукции агропромышленного комплекса.

После получения результатов владельцу груза направили уведомление. Собственник решил провести обеззараживание томатов, чтобы исключить дальнейшее распространение вредителя.

Многоядная муха-горбатка представляет собой небольшое сапрофитное насекомое длиной около двух-трех миллиметров. Сами взрослые особи не считаются опасными, однако их личинки могут развиваться в разлагающихся органических веществах.

При случайном попадании яиц или личинок в организм человека возможно развитие кишечного миаза — паразитарного заболевания. Кроме того, этот вид мухи способен переносить холеру.

В естественной среде личинки длиной до пяти миллиметров нередко встречаются в загрязненных продуктах. Их могут обнаруживать в сое, муке, сыре, сушеной рыбе и гниющем картофеле.

Зараженные партии томатов прошли фумигацию. После повторной лабораторной проверки карантинные объекты в продукции не обнаружили, поэтому овощи разрешили реализовать.

С начала 2026 года в Омской области зафиксировали 124 случая заражения импортной растительной продукции карантинными организмами. Из них три случая были связаны с многоядной мухой-горбаткой.

Ранее в регионе также выявляли карантинного вредителя в гранатах из Узбекистана. Тогда в плодах обнаружили червеца Комстока, после чего груз направили на фумигацию и допустили к продаже только после обработки.

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