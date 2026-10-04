Redmi Headphones Neo: первые полноразмерные наушники Xiaomi за 4 тыс. рублей

Xiaomi впервые выпустила полноразмерные беспроводные наушники, причём не под основной маркой, а под бюджетным брендом Redmi — модель называется Redmi Headphones Neo. Прямого предшественника у неё нет: прежде компания была заметна в основном в компактных TWS-наушниках. Стоимость новинки — примерно 4 тыс. рублей.

В каждой чашке установлен 40-миллиметровый динамический драйвер с композитной диафрагмой с титановым покрытием, сопротивление — 32 Ом, заявленный диапазон частот — 20 Гц–40 кГц. Заявлены Bluetooth 5.4 с мультипойнтом до двух устройств, кодеки SBC и AAC, складной корпус с поворотом чашек на 90° и полностью механическое управление кнопками. Масса модели — 263 г.

Активное шумоподавление работает на трёх уровнях, есть адаптивный режим; Xiaomi заявляет подавление внешнего шума до 42 дБ, уточняя, что это пиковое значение в определённом диапазоне частот. Предусмотрены режим прозрачности, три микрофона с ИИ-обработкой для звонков, приложение Xiaomi Earbuds с четырьмя профилями и десятиполосным эквалайзером, а также подключение по USB-C в режиме USB Audio до 24 бит/96 кГц с сертификацией Hi-Res. Производитель обещает до 72 часов музыки без ANC и до 5 часов воспроизведения за 10 минут зарядки.

Корпус целиком пластиковый, чехла и USB-кабеля в комплекте нет, класс защиты IP не заявлен, амбушюры штатно не снимаются. На российском рынке доступны варианты «чёрный обсидиан» и «песочно-белый», также заявлен «туманно-синий». Звук настроен с акцентом на бас, при этом диапазон 200–500 Гц не задран, поэтому середина не проваливается, а высокие сдержанные и без резких сибилянтов. Шумоподавление наиболее заметно на низких частотах: гул вентиляции, двигателя автобуса или поезда становится тише, тогда как голоса рядом и резкие звуки остаются слышны.