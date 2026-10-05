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Прошло исследование: ученые выяснили, как регулярное чтение влияет на мозг

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Регулярное чтение для удовольствия связано с более редкими жалобами на стресс, сниженное настроение и когнитивные нарушения в пожилом возрасте. К такому выводу пришли специалисты Кембриджского университета и The Queen’s Reading Room, обобщив данные опросов, длительных наблюдений и исследований мозга, сообщает University of Cambridge.

В основу обзора легли несколько десятков ранее опубликованных научных работ. В одной из них ученые наблюдали за более чем 5,4 тысячи здоровых людей старше 55 лет. У тех, кто регулярно читал, в течение следующих пяти лет реже фиксировали ухудшение памяти и внимания.

Еще одно исследование показало, что у людей старше 75 лет, которые часто брали в руки книги, деменцию в течение пяти лет выявляли на 35 процентов реже. Среди регулярно читающих такой диагноз поставили четырем из 20 участников, а среди тех, кто читал редко, — девяти из 20.

Ученые отметили, что эта связь не зависела от уровня образования. В другом наблюдении, которое продолжалось 14 лет и охватило почти две тысячи человек старше 64 лет, когнитивные способности медленнее снижались у тех, кто читал хотя бы раз в неделю.

Авторы обзора считают, что значение может иметь именно регулярность чтения. При этом речь не обязательно идет о многочасовом чтении сложной литературы: положительный эффект связывали даже с несколькими минутами в день или одной книгой в неделю.

Чтение также ассоциируется со снижением стресса. В одном из опросов участники сообщали об улучшении состояния уже после шести минут чтения. В другом исследовании почти три четверти опрошенных говорили, что книги благоприятно влияют на психику, а более 40 процентов отмечали, что чтение помогает им меньше ощущать одиночество.

Данные исследований с применением магнитно-резонансной томографии показали, что у людей с большим читательским опытом толще участки мозговой ткани, связанные с обработкой языка. У любителей художественной литературы также активнее работают нейронные сети, участвующие в понимании эмоций и точки зрения других людей.

При этом исследователи подчеркивают, что большинство изученных работ показывает связь, а не доказывает прямую причину. Однако результаты совпадают при разных методах оценки, что усиливает интерес ученых к чтению как доступной привычке для поддержки мозга и психики.

Авторы обзора отмечают, что пользу может приносить не только чтение книг, но и журналы или графические романы. Для пожилых людей дополнительное значение могут иметь читательские группы, поскольку они связаны с улучшением самочувствия и снижением социальной изоляции.

Привычка читать, сформированная в детстве, также может играть важную роль. Ее связывают с более благоприятным развитием мозга и лучшим психическим здоровьем в подростковом возрасте.

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