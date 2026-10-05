Во Франции на протестах школьников начали метать коктейли Молотова
Во французском департаменте Мерт и Мозель во время акций старшеклассников зафиксировали поджоги городского имущества, запуск фейерверков и броски бутылок с зажигательной смесью. По данным местной префектуры, сведений о пострадавших на данный момент нет, сообщает L'Est Républicain.
В понедельник протестные действия прошли у 413 учебных заведений по всей Франции. По данным телеканала BFMTV, около 40 процентов этих объектов впервые оказались затронуты акциями, что власти страны рассматривают как признак расширения движения.
Французские школьники и студенты продолжают протестовать вторую неделю. Среди причин недовольства участники называют перегруженное расписание, нехватку преподавателей и другие проблемы в системе образования.
В ряде городов акции сопровождаются беспорядками. По данным властей, задержаны более пяти тысяч человек, большинство из них несовершеннолетние.
Правительство Франции считает, что протесты вышли за рамки обычных акций и в отдельных местах переросли в уличные столкновения. Власти продолжают следить за ситуацией возле образовательных учреждений.
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