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Во Франции на протестах школьников начали метать коктейли Молотова

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Во французском департаменте Мерт и Мозель во время акций старшеклассников зафиксировали поджоги городского имущества, запуск фейерверков и броски бутылок с зажигательной смесью. По данным местной префектуры, сведений о пострадавших на данный момент нет, сообщает L'Est Républicain.

В понедельник протестные действия прошли у 413 учебных заведений по всей Франции. По данным телеканала BFMTV, около 40 процентов этих объектов впервые оказались затронуты акциями, что власти страны рассматривают как признак расширения движения.

Французские школьники и студенты продолжают протестовать вторую неделю. Среди причин недовольства участники называют перегруженное расписание, нехватку преподавателей и другие проблемы в системе образования.

В ряде городов акции сопровождаются беспорядками. По данным властей, задержаны более пяти тысяч человек, большинство из них несовершеннолетние.

Правительство Франции считает, что протесты вышли за рамки обычных акций и в отдельных местах переросли в уличные столкновения. Власти продолжают следить за ситуацией возле образовательных учреждений.

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