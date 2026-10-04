В РПЦ объяснили, чем опасно прикосновение к покойнику

Опасения, связанные с прикосновением к телу умершего человека, во многом сформировались под влиянием древних религиозных представлений и народных суеверий, пишет Кулик.

В ветхозаветной традиции Древнего Израиля контакт с покойным считался причиной ритуальной нечистоты. Подобные взгляды существовали и у других народов. Позднее к ним добавились бытовые поверья о том, что случайное прикосновение к телу якобы может потревожить душу умершего.

Современные священнослужители Русской православной церкви считают такие страхи необоснованными. По их словам, представления о мистической опасности связаны с языческими взглядами на ритуальную нечистоту и не относятся к православному вероучению.

В православной традиции прощание с усопшим не запрещает физический контакт. Более того, он может быть частью обычного погребального обряда, если речь идет о спокойном и уважительном прощании.

При этом специалисты напоминают о практической стороне вопроса. После смерти в теле начинаются естественные процессы разложения, при которых активно размножается микрофлора. Особая осторожность требуется в тех случаях, когда человек умер от инфекционного заболевания. Тогда обращение с телом должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Есть и бытовой нюанс. Перед похоронами сотрудники ритуальных служб и морга готовят тело к погребению: одевают умершего и при необходимости наносят грим. Неосторожное касание, особенно лица, может испортить результат этой подготовки.

Если человек все же случайно прикоснулся к телу покойного, поводов для паники нет. Достаточно тщательно вымыть руки с мылом или обработать их антисептиком. Таким образом, страх перед телом умершего связан прежде всего с древними суевериями, а не с церковным учением или научными доводами.