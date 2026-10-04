Священник РПЦ рассказа, считается ли грехом рукоблудие

Православным верующим объяснили, относится ли рукоблудие к смертным грехам с точки зрения церковного учения, пишет ИА ЕЛЬ.

В материале отмечается, что к смертным грехам относят убийство, разврат, унижение родителей и богохульство. Такой перечень связывают с текстами Ветхого Завета.

При обращении к Библии рукоблудие в этом списке не упоминается. Поэтому в публикации делается вывод, что его не относят к смертным грехам.

При этом тяжелые грехи, среди которых блуд, убийство и другие поступки, отдаляют человеческую душу от Бога. Рукоблудие же, как говорится в материале, иногда воспринимается как грех из-за недостатка знаний по этому вопросу.