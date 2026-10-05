Новости Татарстана

Сирены в Татарстане проверят 9 октября вместо 7-го

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Всероссийская проверка систем оповещения в Татарстане пройдет не 7 октября, а двумя днями позже. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике. Перенос всей кампании по регионам страны утвердил председатель правительства РФ, новая дата — 9 октября.

Порядок остался прежним. В 10:40 зазвучат сирены на республиканском уровне, спустя четыре минуты к ним присоединятся муниципальные системы, а в 10:43 теле- и радиоканалы прервут эфир ради трансляции сообщения. Жителей просят сохранять спокойствие и не паниковать.

В ГУ МЧС добавили: рассказывать о том, что сирену вы не услышали, не нужно. Республиканскую систему оповещения создали еще в 1980-е годы, и обо всех проблемных зонах специалистам известно.

Изначально проверку готовности систем оповещения планировали на 7 октября. О том, что такие мероприятия проводят дважды в год — весной и осенью, жителей предупреждали заранее.

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