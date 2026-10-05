Новости Татарстана

Эпидемиолог предупредил о возвращении свиного гриппа в Татарстан

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Татарстан завезли 915 450 доз вакцины от гриппа. Об этом рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава республики, доцент кафедры эпидемиологии и дезинфектологии КГМА Дмитрий Лопушов. По его словам, все препараты обновлены и содержат измененные штаммы.

Прививки сделаны под те варианты вируса, которые ожидают в регионе, — A/Missouri/, A/Darwin и B/Tokyo линии B/Victoria. Защититься от них можно двумя путями: вакцинацией либо перенесенным заболеванием, но во втором случае последствия бывают тяжелыми.

В нынешнем сезоне татарстанцам снова, как и в 2024/25 годах, предстоит иметь дело с гриппом A(H1N1), который называют свиным. Он развивается стремительно, поражение легких нарастает, что оборачивается тяжелой формой пневмонии. В группе риска в первую очередь те, кому больше 60 лет.

Эпидемиолог призвал позаботиться о родителях и пожилых родственниках: именно они чаще всего попадают в стационары, и именно у таких пациентов из-за возраста наиболее вероятен летальный исход. Кроме того, под угрозой беременные женщины — в прошлую эпидемию свиного гриппа они заражались чаще других. Для их вакцинации используют «Ультрикс Квадри» с обновленным составом, препарат поступил в республику в достаточном количестве. Также в зоне риска дети и люди с хроническими заболеваниями.

Ранее почти девять тысяч жителей Татарстана сделали прививку от гриппа в метро. Работа мобильных пунктов вакцинации на станциях уже завершена.

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