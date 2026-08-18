В православной церкви объяснили главный смысл праздника Яблочный Спас

Настоятель храма Воскресения Христова в селе Воскресенка священник Максим Портнов рассказал о духовном смысле праздника Преображения Господня. Православная церковь отмечает его 19 августа, когда верующие вспоминают событие на горе Фавор, пишет aif.ru.

По словам священнослужителя, именно там Иисус Христос преобразился перед своими учениками.

Отец Максим отметил, что с точки зрения церковных канонов названий вроде Яблочного, Медового или Орехового Спаса не существует.

Такие наименования относятся к народной традиции. Они закрепились из-за связи праздников с сельскохозяйственным календарем.

Ко дню Преображения Господня обычно поспевал новый урожай. Поэтому плоды было принято приносить в храм для освящения.

Священник подчеркнул, что главным для православного человека 19 августа остается участие в богослужении и молитва.

При этом церковный устав не предусматривает на этот день других строгих требований.

Освящение плодов, по словам отца Максима, является не главным содержанием праздника, а дополнением к церковной службе.

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