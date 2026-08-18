Куриные бедра запекаю на луковой подушке: мясо получается сочным, а гарнир готовится сам

Куриные бедра сложно назвать капризным продуктом, но и их можно пересушить в духовке. Особенно если просто разложить мясо на противне и ждать румяной корочки. Один из способов сделать ужин интереснее — положить под курицу толстый слой репчатого лука.

Во время запекания лук размягчается, пропитывается мясным соком и специями, поэтому получается не просто «подушка», а практически готовое дополнение к курице. Похожий принцип используют и в рецептах Food.ru, где курицу готовят на большом количестве лука.

Лука жалеть не нужно

На 5–6 куриных бедер понадобится примерно 3–4 крупные луковицы. Нарезать их лучше достаточно толстыми полукольцами. Слишком тонкие кусочки могут быстро потерять форму.

Лук выкладывают на дно формы достаточно плотным слоем. Именно сверху располагают курицу — так мясо не лежит непосредственно на сухой поверхности формы, а выделяющиеся во время приготовления сок и жир постепенно пропитывают овощи.

Редактор кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Раньше лук я клала вокруг курицы и совсем немного — просто для запаха. Однажды сделала наоборот: нарезала сразу несколько луковиц и полностью закрыла ими дно формы. В итоге за мясом чуть ли не больше спорили, чем за самим луком. Он становится мягким, сладковатым и собирает весь сок со специями, поэтому теперь на нём не экономлю».

Что понадобится

На 5–6 порций можно взять:

куриные бедра — 5–6 шт.;

репчатый лук — 3–4 крупные головки;

чеснок — 2–3 зубчика;

растительное масло — 1–2 ст. ложки;

паприку — 1 ч. ложку;

сушеный чеснок — 0,5 ч. ложки;

черный перец — по вкусу;

соль — по вкусу.

При желании можно добавить немного тимьяна, розмарина или смеси трав. Слишком много приправ здесь не требуется: после запекания у лука и самой курицы появляется достаточно насыщенный вкус.

Курицу лучше подготовить заранее

Бедра обсушивают бумажным полотенцем, затем натирают солью, перцем, паприкой и небольшим количеством растительного масла. Можно оставить мясо со специями примерно на 20–30 минут, хотя при нехватке времени этот этап допустимо пропустить.

Лук нарезают полукольцами, слегка солят и распределяют по форме. Сверху кладут куриные бедра кожей вверх.

Сочетание куриного мяса и большого количества лука используется и в рецепте RussianFood: при совместном приготовлении лук становится основой насыщенного соуса, а куриные бедра сохраняют сочность.

Корочка должна оставаться сверху

Если используются бедра с кожей, прятать их полностью под луком не нужно. Кожицу оставляют открытой — тогда в духовке она сможет подрумяниться.

Форму отправляют в заранее разогретую до 190–200 градусов духовку. В зависимости от размера бедер приготовление обычно занимает около 40–50 минут.

Точное время лучше определять по готовности мяса, поскольку духовки и размеры кусков отличаются. Особенно важно хорошо проготовить курицу возле кости.

Картофель превращает блюдо в полноценный ужин

Если одного лука в качестве дополнения мало, рецепт легко сделать сытнее. На дно формы вместе с ним можно положить картофель.

Клубни нарезают небольшими дольками, смешивают с луком, небольшим количеством масла, солью и специями. Сверху располагают куриные бедра.

Тогда жир и мясной сок во время запекания попадают непосредственно на овощи. Похожую технологию используют и в рецептах «Еды», где курицу запекают вместе с репчатым луком, чесноком и специями.

Есть и другие варианты овощной «подушки». Например, RussianFood предлагает запекать куриные бедра поверх капусты: овощи и мясо готовятся одновременно в одной форме.

Воду добавлять обычно не требуется

Куриные бедра сами выделяют достаточно жидкости и жира, а репчатый лук при нагревании тоже отдаёт влагу. Поэтому заранее наливать в форму стакан воды обычно нет необходимости.

Если жидкости окажется слишком много, овощи будут скорее тушиться, а не запекаться. Здесь задача другая — получить мягкий пропитанный луком низ и румяную поверхность курицы.

Если ближе к концу приготовления кожица остаётся слишком светлой, температуру можно ненадолго увеличить или включить верхний нагрев, если такая функция предусмотрена духовкой. За блюдом в этот момент лучше следить постоянно.

Лук из формы выбрасывать точно не придется

После духовки под курицей остаётся мягкий лук, пропитанный соком и специями. Его можно подавать прямо вместе с бедрами, добавить к картофелю, гречке или рису.

Получается тот случай, когда отдельную подливу готовить уже не хочется. Даже Food.ru использует сочетание филе куриного бедра и луковой подушки как основу самостоятельного блюда.

Главное преимущество рецепта — практически вся работа происходит до духовки. Нарезали много лука, уложили сверху приправленные бедра и отправили запекаться. А если добавить картофель, в одной форме одновременно приготовятся мясо, овощи и ароматный луковый соус.

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