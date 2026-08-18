В Москве ведут работу над более дешевым методом очистки дизеля от примесей
Московские ученые разработали способ глубокой очистки дизельного топлива от соединений серы. Новый катализатор способен удалять более 99 процентов таких примесей без высоких температур и давления, сообщает РИА Новости.
Сернистые соединения содержатся в природной нефти. При сгорании топлива они могут образовывать вредные оксиды.
Обычно для очистки дизельного топлива применяют гидроочистку водородом. Такой метод требует сложного оборудования и нагрева до 300–400 градусов.
О новой разработке рассказали в Российском научном фонде.
В качестве основы исследователи использовали гидроксиапатит. Этот минерал можно получать из недорогих кальциевых и фосфатных соединений.
После обработки раствором молибдата и нагрева на поверхности материала сформировались активные фосфомолибдатные структуры.
Полученный катализатор испытали на неочищенном дизельном топливе вместе с перекисью водорода.
Процесс проходил при температуре 70 градусов и атмосферном давлении.
За один восьмичасовой цикл содержание серы удалось сократить более чем на 99 процентов.
Катализатор сохранил свои свойства после пяти повторных применений.
При этом перекись водорода после реакции превращалась в воду, что позволило избежать образования вредных побочных веществ.
Следующим этапом ученые называют создание системы, в которой для окисления серы будет использоваться обычный кислород воздуха.
Исследователи рассчитывают, что такой подход сделает очистку еще дешевле. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.
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