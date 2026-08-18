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В Москве ведут работу над более дешевым методом очистки дизеля от примесей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Московские ученые разработали способ глубокой очистки дизельного топлива от соединений серы. Новый катализатор способен удалять более 99 процентов таких примесей без высоких температур и давления, сообщает РИА Новости.

Сернистые соединения содержатся в природной нефти. При сгорании топлива они могут образовывать вредные оксиды.

Обычно для очистки дизельного топлива применяют гидроочистку водородом. Такой метод требует сложного оборудования и нагрева до 300–400 градусов.

О новой разработке рассказали в Российском научном фонде.

В качестве основы исследователи использовали гидроксиапатит. Этот минерал можно получать из недорогих кальциевых и фосфатных соединений.

После обработки раствором молибдата и нагрева на поверхности материала сформировались активные фосфомолибдатные структуры.

Полученный катализатор испытали на неочищенном дизельном топливе вместе с перекисью водорода.

Процесс проходил при температуре 70 градусов и атмосферном давлении.

За один восьмичасовой цикл содержание серы удалось сократить более чем на 99 процентов.

Катализатор сохранил свои свойства после пяти повторных применений.

При этом перекись водорода после реакции превращалась в воду, что позволило избежать образования вредных побочных веществ.

Следующим этапом ученые называют создание системы, в которой для окисления серы будет использоваться обычный кислород воздуха.

Исследователи рассчитывают, что такой подход сделает очистку еще дешевле. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.

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