Пользователи отменяют подписки на ИИ Claude из-за невидимых водяных знаков

Компания Anthropic начала встраивать в тексты, которые генерирует её нейросеть Claude, невидимые водяные знаки. Метка сохраняется даже при копировании и частичном редактировании, и это уже привело к отмене платных подписок.

В социальной сети X появились десятки сообщений от пользователей, которые отказались от подписки на Claude. Корреспонденты Business Insider поговорили с четырьмя такими подписчиками.

Главная претензия — страх, что водяной знак останется в работе, которую человек написал самостоятельно, а нейросеть только проверила орфографию или исправила ошибки. Один из собеседников заявил, что переходит на китайские ИИ-модели. Другой опасается, что метка ИИ вызовет вопросы у заказчика о настоящем авторе текста или приведёт к штрафу.

В Anthropic утверждают, что не наблюдают массового оттока клиентов.