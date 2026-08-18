Технологии

Пользователи отменяют подписки на ИИ Claude из-за невидимых водяных знаков

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Компания Anthropic начала встраивать в тексты, которые генерирует её нейросеть Claude, невидимые водяные знаки. Метка сохраняется даже при копировании и частичном редактировании, и это уже привело к отмене платных подписок.

В социальной сети X появились десятки сообщений от пользователей, которые отказались от подписки на Claude. Корреспонденты Business Insider поговорили с четырьмя такими подписчиками.

Главная претензия — страх, что водяной знак останется в работе, которую человек написал самостоятельно, а нейросеть только проверила орфографию или исправила ошибки. Один из собеседников заявил, что переходит на китайские ИИ-модели. Другой опасается, что метка ИИ вызовет вопросы у заказчика о настоящем авторе текста или приведёт к штрафу.

В Anthropic утверждают, что не наблюдают массового оттока клиентов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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