Пользователи отменяют подписки на ИИ Claude из-за невидимых водяных знаков
Компания Anthropic начала встраивать в тексты, которые генерирует её нейросеть Claude, невидимые водяные знаки. Метка сохраняется даже при копировании и частичном редактировании, и это уже привело к отмене платных подписок.
В социальной сети X появились десятки сообщений от пользователей, которые отказались от подписки на Claude. Корреспонденты Business Insider поговорили с четырьмя такими подписчиками.
Главная претензия — страх, что водяной знак останется в работе, которую человек написал самостоятельно, а нейросеть только проверила орфографию или исправила ошибки. Один из собеседников заявил, что переходит на китайские ИИ-модели. Другой опасается, что метка ИИ вызовет вопросы у заказчика о настоящем авторе текста или приведёт к штрафу.
В Anthropic утверждают, что не наблюдают массового оттока клиентов.
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