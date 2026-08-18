Концерт Канье Уэста поднимет цены на аренду жилья в Питере до 30%

Посуточная аренда жилья в Санкт-Петербурге на время октябрьского концерта Канье Уэста, также известного как Йе, может подорожать на 25–30 процентов. Наибольший рост ожидается в районах рядом с «Газпром-Ареной», сообщает «Деловой Петербург».

По оценке аналитиков «Циан» и «Этажей», ставки будут расти не сразу, а по мере приближения даты выступления.

Сейчас средняя стоимость посуточной аренды в городе составляет немного больше 5 тысяч рублей за однокомнатную квартиру и около 8 тысяч рублей за двухкомнатную.

При этом октябрь для Петербурга традиционно считается низким сезоном. Предложение на рынке находится на рекордном уровне, а спрос в 2026 году оказался ниже ожиданий.

Часть собственников может повысить цены на 10–15 процентов, однако другие владельцы жилья, по прогнозам экспертов, не станут менять ставки.

Бюджетные варианты, как ожидается, будут активнее бронировать ближе к дате концерта.

Главный аналитик «Циан» Алексей Попов отметил, что крупные мероприятия, резко увеличивающие активность на рынке гостиниц и краткосрочной аренды, обычно приводят к росту цен на 25–30 процентов.

В «Этажах» уточнили, что сейчас квартиру на нужные даты еще можно снять без завышенных расценок. Однако ближе к октябрю недорогие варианты могут исчезнуть с рынка.

Основной спрос, по оценке специалистов, сосредоточится в районах рядом с «Газпром-Ареной», где должен пройти концерт.

Эксперты Ассоциации риэлторов Петербурга и Ленобласти считают, что на элитную аренду мероприятие заметно не повлияет.

Они объясняют это тем, что такой сегмент чаще связан с долгосрочной арендой, а состоятельные гости обычно выбирают отели.

Кроме того, часть зрителей из соседних регионов может приехать на автомобилях и не останется ночевать в городе.

Специалисты также указывают на большой номерной фонд Петербурга, который может сдержать резкий рост цен в неактивный сезон.

В сервисе бронирования «Островок» сообщили, что спрос на размещение в Петербурге на даты концерта Канье Уэста вырос на 53 процента по сравнению с аналогичными датами прошлого года.

Относительно таких же дат неделей ранее, 3–4 октября 2026 года, рост составил 32 процента.

Концерт Канье Уэста запланирован на октябрь 2026 года на «Газпром-Арене». Его называют одним из самых заметных музыкальных событий года в Петербурге.

Организаторы из Say Agency установили цены на билеты от 9 тысяч рублей за верхние ярусы до 25 тысяч рублей за танцпол и 160 тысяч рублей за вип-ложу.

По данным издания, почти все билеты были куплены вскоре после объявления мероприятия.

После публикации сообщения о концерте сайт «Газпром-Арены» перестал открываться и оставался недоступным до вечера 17 августа.

В феврале 2026 года сообщалось, что выступление артиста в России может стоить около 8 миллионов долларов. Тогда маршрут гастролей еще не был известен, но Петербург назывался среди возможных городов.

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