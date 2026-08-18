Банк РФ повысил официальные курсы доллара и евро на 18 августа

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 августа. Доллар США и евро выросли по отношению к российскому рублю, сообщает Банк России.

Официальный курс доллара установлен на уровне 85,0136 рубля.

По сравнению с предыдущим значением американская валюта подорожала на 46,87 копейки.

Курс евро составил 98,3352 рубля.

Европейская валюта выросла к рублю на 82,11 копейки.

Официальный курс используется в расчетах государственных ведомств и бухгалтерской отчетности.

В отличие от рыночного курса, который может меняться в течение торгового дня, официальный показатель фиксируется один раз в сутки.

Банк России устанавливает его на основе данных о валютных сделках, совершенных в определенный период времени.

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