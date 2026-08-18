Банк РФ повысил официальные курсы доллара и евро на 18 августа
Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 августа. Доллар США и евро выросли по отношению к российскому рублю, сообщает Банк России.
Официальный курс доллара установлен на уровне 85,0136 рубля.
По сравнению с предыдущим значением американская валюта подорожала на 46,87 копейки.
Курс евро составил 98,3352 рубля.
Европейская валюта выросла к рублю на 82,11 копейки.
Официальный курс используется в расчетах государственных ведомств и бухгалтерской отчетности.
В отличие от рыночного курса, который может меняться в течение торгового дня, официальный показатель фиксируется один раз в сутки.
Банк России устанавливает его на основе данных о валютных сделках, совершенных в определенный период времени.
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