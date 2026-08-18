Новости Татарстана

Рустам Минниханов вручил медаль завершающему работу генконсулу Ирана

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Давуд Мирзахани, генконсул Ирана в Казани, завершает свою дипломатическую миссию. В Доме правительства Татарстана Рустам Минниханов встретился с ним, чтобы поблагодарить за работу и вручить медаль «100 лет образования ТАССР» — так республика отметила его вклад в развитие отношений.

Мирзахани возглавлял генконсульство с 2023 года. За это время, по словам раиса, взаимодействие между Татарстаном и Ираном заметно окрепло, и во многом это заслуга уходящего дипломата.

Минниханов подчеркнул, что сотрудничество двух регионов идет в русле российско-иранских отношений. Он пожелал Мирзахани успехов в дальнейшей работе.

Теперь иранское генконсульство в Казани возглавит новый дипломат — его имя пока не называется.

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