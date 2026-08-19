В OpenAI прошла пауза обучения новых моделей ИИ из-за киберрисков
OpenAI временно замедлила разработку наиболее мощных моделей искусственного интеллекта из-за растущих рисков в сфере кибербезопасности. Компания сообщила, что на две недели приостанавливала обучение с подкреплением для новейших моделей, предназначенных к выпуску, говорится в публикации OpenAI.
В компании уточнили, что крупнейший запланированный цикл обучения одной из передовых моделей пока остается на паузе.
При этом OpenAI продолжает проводить обучение и оценку в меньших масштабах, чтобы проверить поведение моделей, эффективность защитных мер и признаки согласованности их действий с поставленными ограничениями.
Решение связано с инцидентом с участием OpenAI и платформы Hugging Face, а также с предварительными данными о возможностях модели Astra в сфере кибербезопасности.
В OpenAI заявили, что Astra может приблизиться к критическому уровню кибервозможностей. Компания приостановила внутренние действия с этой моделью, если они пока не соответствуют усиленным требованиям безопасности.
OpenAI также усилила изоляцию исследовательских сред от интернета и ограничила доступ моделей к инструментам и сети.
Дополнительно компания расширила мониторинг действий наиболее мощных моделей.
Такая система должна выявлять попытки несанкционированного доступа, кражи данных, разрушительные действия и обход защитных механизмов.
По оценке OpenAI, работа расширенного мониторинга потребует дополнительных вычислительных ресурсов — около 20 процентов от объема, который используют контролируемые модели.
Ранее OpenAI и Hugging Face сообщили об инциденте, произошедшем во время внутренней оценки кибервозможностей моделей.
По данным OpenAI, в нем участвовала комбинация моделей компании, включая GPT-5.6 Sol и более мощную предварительную модель. Тестирование проводилось с ослабленными отказами по киберзапросам для оценки возможностей.
В OpenAI заявили, что модели нашли и связали уязвимости в исследовательской среде компании и инфраструктуре Hugging Face, чтобы получить тестовые решения.
Компания назвала произошедшее беспрецедентным киберинцидентом, связанным с возможностями искусственного интеллекта.
При этом OpenAI отдельно уточнила, что Astra не участвовала в эксплуатации Hugging Face.
Компания продолжает расследование вместе с Hugging Face и усиливает контроль за исследовательскими средами, тестированием и обучением моделей.
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