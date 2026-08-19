Не у нас

FT: ядовитые португальские кораблики захватили пляжи Европы

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Европейские пляжи столкнулись с наплывом физалий, также известных как португальские кораблики. Появление ядовитых морских существ, родственных медузам, связывают с изменениями климата и ростом температуры воды, пишет Financial Times.

По данным издания, предупреждение для отдыхающих и местных жителей действует на побережье Бискайского залива у берегов Испании и Франции. Обычно физалии встречаются в тропических водах, однако теперь их заметили в бассейне Атлантического океана. Причиной называют длительную тепловую волну, из-за которой вода стала теплее.

Исследователи из проекта по изучению климатических изменений World Weather Attribution отмечают, что такие высокие температуры в европейских морях были бы почти невозможны без глобального потепления. По их оценке, из-за климатических изменений температура Средиземного моря выросла примерно на два градуса, Бискайского залива — на 1,4 градуса, а Ирландского моря и пролива Ла-Манш — на 1,3 градуса.

Морской эколог Университета Северной Каролины Джон Бруно сообщил изданию, что медузы и близкие к ним организмы, включая физалий, лучше переносят потепление, чем многие другие виды. Рыбы, птицы и морские млекопитающие страдают от экстремальной жары сильнее, тогда как физалии устойчивее к нехватке кислорода и питательных веществ, возникающей при повышении температуры воды. Росту их численности также способствует вылов хищных морских обитателей.

Ученые указывают, что контакт человека с физалией чаще всего не заканчивается смертью, но примерно десятая часть пострадавших нуждается в госпитализации. Летом 2026 года во Франции зарегистрировали более тысячи случаев укусов португальских корабликов.

Физалии внешне похожи на медуз, но представляют собой колонии организмов, которые перемещаются по океану с помощью ветра и течений. Их можно узнать по темно-синим щупальцам длиной до нескольких метров. Специалисты предупреждают, что трогать физалий нельзя даже на берегу: прикосновение может вызвать сильный ожог и представлять опасность для здоровья и жизни человека.

Рекомендуем также:

  1. Бумажные квитанции за ЖКУ отменяют: с сентября платёжки будут приходить через «Госуслуги»
  2. Как перестать разочаровываться в людях: Омар Хайям назвал одну истину, которую понимают слишком поздно
  3. Салат из огурцов «Нежинский»: тот самый легендарный рецепт, который закрывают на зиму десятилетиями
  4. Бодрость без кофеина из кофейной чашки: какой китайский чай выбрать для энергии
  5. Кабачки и куриное филе на одной сковороде: секрет нежного вкуса оказался совсем не в сливках

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Внешний долг России прошел рубеж в 300 млрд долларов

Новости России

5 часов назад

Билайн предложил родителям бесплатно подключить «Детский режим» к началу учебного года

черные канализационные тараканы

Не у нас

день назад

В ГАИ назвали лекарства, которые грозят снижением реакции при вождении

Гид по Казани

2 дня назад

Казань для искателей впечатлений: собрали гид по местам, которые не оставят равнодушным

подготовка к олимпиаде по обществознанию 7 класс в Казани

Кулинария

день назад

Гречку смешиваю с фаршем и жарю как котлеты: простой ужин из продуктов, которые всегда дома

Не у нас

7 часов назад

Mash: Украина грозит ударами по фурам с продуктами на границе РФ и Беларуси

Не у нас

день назад

Российские операторы стали открывать зарубежные сервисы без VPN

Кулинария

день назад

Яичница получается резиновой из-за одной привычки: сковороду нужно выключать раньше, чем кажется

Технологии

день назад

Samsung выпустит складной смартфон с более широким экраном, чем Galaxy Z Fold 8
Новости Татарстана
8 часов назад

Промпарки «Арский» и «Турбина» получат 304 млн на развитие инфраструктуры

На развитие промпарков «Арский» и «Турбина» нап...

Технологии

42 минуты назад

TikTok добавит денежные переводы в личных сообщениях

Интересное в Казани

день назад

Дом влияет на уровень стресса: квиз из пяти вопросов для жителей Казани, которые хотят выбрать интерьер без дизайнера

Новости Казани

час назад

ТЮЗ вернулся домой: как изменился театр после масштабной реконструкции

Кулинария

час назад

Подсохший батон не выбрасываю: заливаю яйцом и получаю завтрак с хрустящей корочкой
Татарстан вошел в топ-5 регионов по льготной ип...
Новости Татарстана
19 часов назад

Татарстан вошел в топ-5 регионов по льготной ипотеке в июле

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане за десять лет благоустроили 450 общественных пространств

Технологии

2 часа назад

Школьный проект Стива Джобса 1968 года выставлен на торги

Новости Казани

2 часа назад

В Казани предложили включить крышные котельные в программу капремонта
Не платите за то, что не пригодится: рассказыва...
Интересное в Казани
6 дней назад

Не платите за то, что не пригодится: рассказываем, где в Казани покупают стройматериалы без переплаты