FT: ядовитые португальские кораблики захватили пляжи Европы

Европейские пляжи столкнулись с наплывом физалий, также известных как португальские кораблики. Появление ядовитых морских существ, родственных медузам, связывают с изменениями климата и ростом температуры воды, пишет Financial Times.

По данным издания, предупреждение для отдыхающих и местных жителей действует на побережье Бискайского залива у берегов Испании и Франции. Обычно физалии встречаются в тропических водах, однако теперь их заметили в бассейне Атлантического океана. Причиной называют длительную тепловую волну, из-за которой вода стала теплее.

Исследователи из проекта по изучению климатических изменений World Weather Attribution отмечают, что такие высокие температуры в европейских морях были бы почти невозможны без глобального потепления. По их оценке, из-за климатических изменений температура Средиземного моря выросла примерно на два градуса, Бискайского залива — на 1,4 градуса, а Ирландского моря и пролива Ла-Манш — на 1,3 градуса.

Морской эколог Университета Северной Каролины Джон Бруно сообщил изданию, что медузы и близкие к ним организмы, включая физалий, лучше переносят потепление, чем многие другие виды. Рыбы, птицы и морские млекопитающие страдают от экстремальной жары сильнее, тогда как физалии устойчивее к нехватке кислорода и питательных веществ, возникающей при повышении температуры воды. Росту их численности также способствует вылов хищных морских обитателей.

Ученые указывают, что контакт человека с физалией чаще всего не заканчивается смертью, но примерно десятая часть пострадавших нуждается в госпитализации. Летом 2026 года во Франции зарегистрировали более тысячи случаев укусов португальских корабликов.

Физалии внешне похожи на медуз, но представляют собой колонии организмов, которые перемещаются по океану с помощью ветра и течений. Их можно узнать по темно-синим щупальцам длиной до нескольких метров. Специалисты предупреждают, что трогать физалий нельзя даже на берегу: прикосновение может вызвать сильный ожог и представлять опасность для здоровья и жизни человека.

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