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Масла для авто дорожают на фоне проблем с сырьем и импортом

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Российские автодилеры и сервисные компании столкнулись с перебоями в поставках отдельных видов автомобильных масел. Особенно заметна нехватка импортной и премиальной продукции, пишет «Коммерсантъ».

Полномасштабного дефицита на рынке пока нет.

Однако некоторые позиции уже приходится искать через посредников.

Сроки поставок по отдельным видам масел увеличились с нескольких дней до двух недель.

По данным участников рынка, за последние два месяца часть масел подорожала в полтора-два раза.

С начала года рост цен на большинство продуктов составил 15–20 процентов.

По отдельным позициям стоимость может увеличиться еще сильнее — до 40 процентов.

Некоторые импортные масла, по оценкам рынка, уже подорожали вдвое.

Наиболее заметные проблемы наблюдаются с импортными и оригинальными маслами.

В частности, речь идет о продукции Shell, Castrol, BMW и группы VAG.

Российские производители пока в целом обеспечивают рынок необходимыми объемами.

При этом участники отрасли отмечают, что стабильность поставок зависит от доступности сырья и компонентов, применяемых при производстве масел.

Одной из возможных причин перебоев называют нехватку присадок.

Основное сырье для производства масел в России есть, однако значительная часть присадок традиционно поставляется из-за рубежа.

Дополнительное давление создают внеплановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов после атак дронов и ограничения на поставки отдельных видов сырья.

Ситуацию также осложняют логистические проблемы.

В частности, нестабильность перевозок через Ормузский пролив влияет на стоимость сырья, фрахта и страхования грузов.

Представители отрасли подчеркивают, что пока речь идет о локальных перебоях.

Проблемы могут касаться определенной вязкости масла, конкретного бренда, допуска или редких продуктов для отдельных моделей автомобилей.

Дополнительным фактором для рынка может стать ситуация с автомобильным топливом.

Если владельцам современных машин приходится использовать бензин более низкого экологического класса, моторное масло может быстрее терять свойства.

Эксперты предупреждают, что топливо стандартов «Евро-2» и «Евро-3» с повышенным содержанием серы способно ускорять загрязнение и износ двигателя.

В таких условиях интервал замены моторного масла рекомендуется сокращать примерно в полтора-два раза.

Это может повысить спрос на масла даже при сокращении автомобильных пробегов.

Участники рынка считают, что текущая ситуация не угрожает масштабным дефицитом моторных масел.

Крупные нефтяные компании контролируют значительную часть производственной цепочки.

Кроме того, объемы производства смазочных материалов существенно меньше, чем объемы производства топлива.

Дальнейшая динамика цен будет зависеть от стоимости нефти и сырья, курса валют и логистических расходов.

Эксперты ожидают дальнейшего роста цен по отдельным позициям, но не прогнозируют дефицита моторных масел, сопоставимого с ситуацией на топливном рынке.

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