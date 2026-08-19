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В семи аэропортах РФ прошло временное ограничение рейсов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Росавиация временно ограничила прием и выпуск воздушных судов в шести аэропортах России. Ограничения затронули Ярославль, Самару, Нижний Новгород, Калугу, Саратов и Жуковский, сообщило ведомство в своем канале в мессенджере Max.

Речь идет об аэропортах Ярославль, или Туношна, Самара, или Курумоч, Нижний Новгород, или Чкалов, Калуга, или Грабцево, Саратов, или Гагарин, а также подмосковный Жуковский.

Ранее в Росавиации уточняли, что московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово продолжают принимать и отправлять рейсы по согласованию с профильными органами.

Мэр Москвы Сергей Собянин в ночь на среду сообщил об уничтожении 21 беспилотника на подлете к столице.

Из-за введенных ограничений авиакомпании могут корректировать расписание рейсов.

Это может привести к задержкам вылетов и прилетов в указанных регионах.

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Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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