В семи аэропортах РФ прошло временное ограничение рейсов
Росавиация временно ограничила прием и выпуск воздушных судов в шести аэропортах России. Ограничения затронули Ярославль, Самару, Нижний Новгород, Калугу, Саратов и Жуковский, сообщило ведомство в своем канале в мессенджере Max.
Речь идет об аэропортах Ярославль, или Туношна, Самара, или Курумоч, Нижний Новгород, или Чкалов, Калуга, или Грабцево, Саратов, или Гагарин, а также подмосковный Жуковский.
Ранее в Росавиации уточняли, что московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово продолжают принимать и отправлять рейсы по согласованию с профильными органами.
Мэр Москвы Сергей Собянин в ночь на среду сообщил об уничтожении 21 беспилотника на подлете к столице.
Из-за введенных ограничений авиакомпании могут корректировать расписание рейсов.
Это может привести к задержкам вылетов и прилетов в указанных регионах.
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