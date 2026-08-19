В России стали действовать новые правила пассажирских перевозок

С 1 сентября в России начали действовать обновленные правила пассажирских перевозок на железнодорожном и авиационном транспорте. О вступлении изменений в силу сообщалось со ссылкой на Министерство транспорта РФ, соответствующие сведения также размещены на сайте Минтранса России.

Согласно новым требованиям, пассажиры пригородных поездов получили возможность возвращать билеты не только через обычные кассы. Оформить возврат теперь можно через другие доступные каналы, включая сайты и мобильные приложения перевозчиков.

Для организаций, обслуживающих поезда дальнего следования, ввели обязанность заранее уведомлять граждан об изменениях, которые могут повлиять на поездку. Речь идет, в том числе, о корректировках расписания, отмене рейса, изменении маршрута или замене состава.

Кроме того, упростилась процедура подтверждения права на льготный проезд. Пассажиры смогут подтверждать свой статус через платформу «Макс». Отдельные изменения предусмотрены для маломобильных граждан: для людей, передвигающихся на инвалидных колясках, расширены возможности при организации поездок.

Ранее сообщалось, что Минтранс также разрабатывал комплекс мер по защите российских морских судов по поручению президента.

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