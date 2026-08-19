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РБК снял вопрос, что происходит с бензином в РФ

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Российские регионы к середине августа снова ввели ограничения на продажу топлива после временного ослабления мер в июле. Об актуальной ситуации на рынке нефтепродуктов сообщает РБК.

Минэнерго 14 августа подтвердило перебои с поставками топлива в ряде субъектов России.

Речь идет об Оренбургской, Липецкой, Тверской и Орловской областях, Туве, Хакасии, а также Краснодарском, Забайкальском, Приморском и Красноярском краях.

Глава Минэнерго Сергей Цивилев 18 августа признал наличие очередей на автозаправочных станциях.

При этом он заявил, что дизельное топливо есть в продаже везде.

Вице-премьер Александр Новак поручил усилить контроль за отгрузками нефтепродуктов.

В ряде регионов снова начали действовать системы «чет-нечет», лимиты на заправку и ограничения на отпуск топлива в канистры.

Также в некоторых субъектах применяется продажа по специальным кодам.

Лимиты на заправку составляют от 30 до 40 литров.

Такие меры ввели в Оренбургской, Липецкой, Орловской, Калужской, Астраханской и Самарской областях, а также в Севастополе.

В Краснодарском крае запретили продажу топлива в емкости.

Кроме того, там временно остановили работу 120 автозаправочных станций.

В Волгоградской области ЛУКОЙЛ и «Газпромнефть» с начала месяца восстановили ограничения на отпуск топлива.

По данным Росстата, за вторую неделю августа средняя цена бензина снизилась на 0,69 процента и составила 76,04 рубля за литр.

При этом бензин АИ-98 подорожал до 101,78 рубля за литр.

Федеральная антимонопольная служба к 18 августа возбудила 41 дело и вынесла 68 предупреждений из-за ценовой политики на рынке топлива.

Для стабилизации ситуации правительство разрешило оборот бензина стандарта «Евро-3».

Также был снижен норматив обязательных биржевых продаж топлива с 15 до 10 процентов.

Кроме того, запрет на экспорт топлива продлили до 31 января 2027 года.

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