РБК снял вопрос, что происходит с бензином в РФ
Российские регионы к середине августа снова ввели ограничения на продажу топлива после временного ослабления мер в июле. Об актуальной ситуации на рынке нефтепродуктов сообщает РБК.
Минэнерго 14 августа подтвердило перебои с поставками топлива в ряде субъектов России.
Речь идет об Оренбургской, Липецкой, Тверской и Орловской областях, Туве, Хакасии, а также Краснодарском, Забайкальском, Приморском и Красноярском краях.
Глава Минэнерго Сергей Цивилев 18 августа признал наличие очередей на автозаправочных станциях.
При этом он заявил, что дизельное топливо есть в продаже везде.
Вице-премьер Александр Новак поручил усилить контроль за отгрузками нефтепродуктов.
В ряде регионов снова начали действовать системы «чет-нечет», лимиты на заправку и ограничения на отпуск топлива в канистры.
Также в некоторых субъектах применяется продажа по специальным кодам.
Лимиты на заправку составляют от 30 до 40 литров.
Такие меры ввели в Оренбургской, Липецкой, Орловской, Калужской, Астраханской и Самарской областях, а также в Севастополе.
В Краснодарском крае запретили продажу топлива в емкости.
Кроме того, там временно остановили работу 120 автозаправочных станций.
В Волгоградской области ЛУКОЙЛ и «Газпромнефть» с начала месяца восстановили ограничения на отпуск топлива.
По данным Росстата, за вторую неделю августа средняя цена бензина снизилась на 0,69 процента и составила 76,04 рубля за литр.
При этом бензин АИ-98 подорожал до 101,78 рубля за литр.
Федеральная антимонопольная служба к 18 августа возбудила 41 дело и вынесла 68 предупреждений из-за ценовой политики на рынке топлива.
Для стабилизации ситуации правительство разрешило оборот бензина стандарта «Евро-3».
Также был снижен норматив обязательных биржевых продаж топлива с 15 до 10 процентов.
Кроме того, запрет на экспорт топлива продлили до 31 января 2027 года.
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