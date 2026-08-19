Чистая прибыль «Циана» по МСФО в I полугодии выросла вдвое
«Циан» в первом полугодии 2026 года увеличил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Показатель достиг 2 миллиардов рублей, сообщила компания.
Выручка «Циана» за шесть месяцев выросла на 21 процент и составила 8,3 миллиарда рублей.
Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации увеличилась на 68 процентов.
Этот показатель достиг 2,7 миллиарда рублей.
Рентабельность по скорректированной прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации выросла на 9,3 процентного пункта.
По итогам полугодия она составила 32,7 процента.
В компании также сообщили, что чистый операционный денежный поток за шесть месяцев 2026 года увеличился на 3,5 процента.
Рост этого показателя оказался ниже динамики скорректированной прибыли из-за высокой базы прошлого года.
В «Циане» пояснили, что в 2025 году компания перешла на более эффективную политику управления оборотным капиталом.
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода составили 4,1 миллиарда рублей.
«Циан» владеет одной из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости.
Компания работает с 2001 года.
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