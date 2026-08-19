Продажу табака в Татарстане начнут лицензировать в 2027 году
С 1 марта 2027 года каждая торговая точка в Татарстане, продающая табак или никотинсодержащую продукцию, обязана иметь отдельную лицензию. Без разрешения торговля станет незаконной. Проект постановления правительства республики уже подготовлен.
Выдавать лицензии доверят Госалкогольинспекции. Ведомство получит и новые полномочия — следить за продажей табачных изделий и выписывать протоколы о нарушениях. Сейчас в положении об инспекции таких функций нет.
Федеральный порядок лицензирования утвержден ранее и начнет действовать с 1 октября 2026 года. Он требует лицензию на каждый магазин или павильон, а для развозной торговли — на каждую машину.
Татарстанский проект постановления синхронизирует региональные правила с федеральными. Принять его планируют до начала действия новых требований.
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