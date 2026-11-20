В интернете вновь обсуждают загадочную находку, которую якобы обнаружили строители в Нью-Йорке. Речь идет о металлической капсуле с посланием из 2317 года. Согласно распространенной истории, неизвестные авторы предупреждали человечество о надвигающейся катастрофе. Об этом сообщает ИА «Кулик».

По одной из версий, необычный предмет обнаружили во время строительных работ. Он имел вытянутую форму, напоминающую мяч для регби. Утверждается, что похожий объект находили еще в 1955 году при прокладке тоннеля.

Особое внимание привлекло предполагаемое содержимое капсулы. Внутри якобы находился текст, написанный неизвестными символами. Некоторые знаки напоминали английские буквы, однако остальные не удалось связать с известными письменностями.

В сообщениях утверждается, что письмо было датировано 2317 годом. Его авторы якобы предупреждали о глобальной угрозе, связанной с развитием искусственного интеллекта и биомеханических технологий.

Согласно легенде, бесконтрольное совершенствование подобных разработок способно привести к гибели человеческой цивилизации. При этом сама капсула якобы содержала сведения, которые могли помочь предотвратить катастрофу.

История быстро привлекла внимание любителей загадок и породила предположения о путешествиях во времени. Однако никаких убедительных доказательств подлинности находки представлено не было.

В открытом доступе отсутствуют научные заключения, результаты экспертиз и официальные документы, подтверждающие обнаружение такого предмета. Не установлено и происхождение предполагаемого послания.

Кроме того, рассказы о капсуле из 2317 года появлялись в информационном пространстве и раньше. Не исключено, что история представляет собой мистификацию, основанную на фантастическом сюжете.

Таким образом, сообщения о предупреждении из будущего остаются неподтвержденной легендой. Оснований считать загадочную капсулу реальным свидетельством путешествий во времени у исследователей нет.

Может быть интересно: