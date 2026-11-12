В Госдуме предложили перенести МЧМ-2027 из Канады в РФ

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев выступил с инициативой перенести молодежный чемпионат мира по хоккею 2027 года из Канады в Россию. По мнению парламентария, отказ канадских властей предоставлять визы российским спортсменам противоречит решению Спортивного арбитражного суда и требует ответных мер со стороны международных спортивных организаций. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Член думского комитета по физической культуре и спорту резко раскритиковал действия канадского правительства. Свищев считает, что препятствование участию российских хоккеистов свидетельствует о неуважении к Международной федерации хоккея и игнорировании решений спортивного арбитража.

Парламентарий подчеркнул, что подобные ситуации могут отрицательно сказаться на соблюдении международных спортивных правил. По его мнению, если решения судебных инстанций не будут исполняться, в дальнейшем возникнут дополнительные сложности при урегулировании конфликтов между национальными федерациями.

Свищев предложил лишить Канаду права проведения молодежного чемпионата мира и применить санкции к национальной хоккейной федерации. Он отметил, что в международной спортивной практике уже встречались случаи наказания организаций за отказ выполнять постановления Спортивного арбитражного суда.

Депутат также обратил внимание на позицию Международного олимпийского комитета. По его мнению, организация должна активнее участвовать в разрешении возникшего конфликта, однако пока не предпринимает заметных действий.

В качестве альтернативы проведению чемпионата в Канаде Свищев предложил российскую территорию. Парламентарий выразил уверенность, что Россия способна организовать международные хоккейные соревнования на высоком уровне.

По словам депутата, перенос турнира позволил бы обеспечить исполнение судебного решения и избежать ситуации, при которой российская команда не сможет выступить из-за ограничений принимающего государства.

Поводом для заявления стало решение правительства Канады не предоставлять российским хоккеистам разрешения на въезд для участия в молодежном мировом первенстве. Канадская сторона также выступила против допуска игроков, уже располагающих действующими визами.

Ситуация осложнилась после постановления Спортивного арбитражного суда от 30 октября 2026 года. Суд признал недостаточно обоснованными доводы Международной федерации хоккея о необходимости продолжения отстранения российских команд по соображениям безопасности.

По итогам разбирательства арбитраж постановил восстановить право российских сборных участвовать в международных турнирах сезона 2026/2027. Международная федерация хоккея заявила о намерении исполнить решение, одновременно указав на организационные трудности, связанные с возвращением команд.

Молодежный чемпионат мира запланирован на период с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года. Матчи должны состояться в двух канадских городах — Эдмонтоне и Ред-Дире.

На момент заявления Свищева официального решения о переносе соревнований не объявлено. Проведение турнира в России остается предложением депутата, а не утвержденным изменением места проведения чемпионата.

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