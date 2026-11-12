Третьяков: Лерчек обратилась к Путину с просьбой о помиловании

Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, направила президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой о помиловании. Ранее суд назначил ей пять лет лишения свободы условно и крупный денежный штраф по уголовному делу о переводе средств за границу. О подаче заявления рассказал адвокат блогера Константин Третьяков, сообщает «Москва 24» со ссылкой на РИА Новости.

По словам защитника, Чекалина самостоятельно подготовила обращение на имя главы государства. Поскольку наказание не предусматривает реального заключения под стражу, документы направили через электронную приемную президента. Дополнительно соответствующее заявление передали в Федеральную службу исполнения наказаний.

Обычно осужденные обращаются с подобными просьбами через администрацию исправительного учреждения или следственного изолятора. Однако в случае с Валерией был использован другой порядок подачи документов, поскольку она получила условный срок.

Причиной обращения на фоне судебного разбирательства стали серьезные проблемы со здоровьем блогера. В феврале 2026 года врачи диагностировали у Чекалиной рак желудка четвертой стадии. Осенью заболевание, согласно имеющейся информации, начало прогрессировать, из-за чего пациентке потребовалось возобновить химиотерапию.

Медицинские специалисты также рекомендовали рассмотреть возможность прохождения клеточной иммунотерапии в Китае. В связи с этим адвокаты направили обращения в суд и Федеральную службу исполнения наказаний, попросив разрешить Валерии выезд за пределы России для лечения.

Ранее, 5 ноября, Московский городской суд рассмотрел апелляцию по уголовному делу Чекалиной. Судебная инстанция оставила в силе назначенное наказание, включающее пять лет условного лишения свободы и штраф в размере 763,5 миллиона рублей.

Помимо этого, блогеру запретили заниматься администрированием интернет-сайтов на протяжении трех лет. Защита не согласилась с вынесенным решением и подала кассационную жалобу.

Уголовное дело связано с финансовыми операциями, которые проводились в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года. По версии следствия, Валерия Чекалина, ее бывший супруг Артем Чекалин и их деловой партнер Роман Вишняк организовали перечисление более 251,5 миллиона рублей в Объединенные Арабские Эмираты.

Средства поступили от продажи через интернет программ физических тренировок. Деньги переводились на счет зарегистрированной за рубежом компании. Как установил суд, для проведения банковских операций использовались документы с недостоверными сведениями о назначении и основаниях платежей.

По итогам рассмотрения дела Артему Чекалину назначили семь лет лишения свободы и штраф, превышающий 194 миллиона рублей. Роман Вишняк, заключивший соглашение о сотрудничестве со следствием, получил два с половиной года колонии и денежное взыскание в размере 500 тысяч рублей.

Теперь Валерия Чекалина добивается помилования, одновременно пытаясь получить разрешение на лечение за границей. На момент сообщения адвоката решение по ее обращению к президенту еще не было объявлено.

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