Назван состав сборной РФ на первый этап Кубка Содружества по биатлону

Союз биатлонистов России определился с составом национальной команды для участия в первом этапе Кубка Содружества сезона 2026/2027. Соревнования состоятся в Ханты-Мансийске с 26 по 30 ноября. В утвержденный список вошел 31 спортсмен, включая 16 мужчин и 15 женщин. Об этом сообщает Sport24.

Решение о формировании команды принял исполнительный комитет тренерского совета Союза биатлонистов России. В заявку включили представителей различных регионов страны, которые выступят в индивидуальных дисциплинах на стартовом этапе нового сезона.

В мужской состав вошли 16 биатлонистов. Московскую область представят Дмитрий Евменов, Юрий Иванов и Александр Поварницын. От Свердловской области на соревнования отправятся Кирилл Бажин и Савелий Коновалов, а от Ханты-Мансийского автономного округа — Алексей Вагин и Тимофей Грехов.

Удмуртию представят Александр Корнев и Егор Соломенников. В команду также включены Михаил Куприн и Алексей Матвеев из Тюменской области, Роман Канаровский из Санкт-Петербурга и Ярослав Конкин из Мордовии.

Помимо них, в Ханты-Мансийске выступят представитель Башкортостана Эдуард Латыпов, биатлонист Красноярского края Евгений Сидоров и Даниил Усов из Пермского края.

Женская заявка насчитывает 15 спортсменок. Наибольшее представительство получили Тюменская и Свердловская области — по четыре участницы от каждого региона.

В состав команды от Тюменской области включены Виктория Бажина, Маргарита Болдырева, Валерия Полянская и Светлана Якуничева. Свердловскую область представят Ирина Казакевич, Инна Терещенко, Виолетта Шадрина и Анастасия Шевченко.

От Башкортостана на старт выйдут Елизавета Бурундукова и Ульяна Черепанова. Кроме того, в список вошли Юлия Коваленко из Красноярского края, Анастасия Куприянова из Пермского края и Алина Плицева, представляющая Югру.

Дополняют женскую команду Кристина Резцова из Московской области и Татьяна Фролова из Санкт-Петербурга.

Первый этап Кубка Содружества пройдет в Центре зимних видов спорта имени Александра Филипенко. Хотя официальные сроки проведения соревнований охватывают пять дней, основные гонки запланированы на 28 и 29 ноября.

В субботу, 28 ноября, спортсмены разыграют награды в спринтерских дисциплинах. Женщинам предстоит преодолеть дистанцию 7,5 километра, а мужчинам — 10 километров.

На следующий день, 29 ноября, состоятся гонки с массовым стартом. Женщины выступят на дистанции 12,5 километра, мужчины будут соревноваться на дистанции 15 километров.

Организаторы ожидают прибытия примерно 120 участников из 24 российских регионов. Подготовительные мероприятия, включая официальные тренировки, запланированы на 26 и 27 ноября, а 30 ноября станет днем отъезда команд.

Таким образом, первый этап Кубка Содружества откроет новый соревновательный сезон для заявленных российских биатлонистов. В течение двух гоночных дней спортсмены определят победителей и призеров в спринтах и масс-стартах.

Может быть интересно: