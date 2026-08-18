Медики в Латвии отказались лечить мужчину с инсультом из-за незнания языка

Депортированный из Латвии россиянин Павел Мартынов рассказал о трудностях, с которыми, по его словам, сталкиваются русскоязычные жители при обращении в государственные службы республики. Об этом он сообщил РИА Новости.

Мартынов заявил, что языковые конфликты в Латвии продолжаются уже не первый год.

По его словам, сотрудники разных учреждений могут отказываться говорить по-русски даже в ситуациях, когда человеку требуется помощь.

Он отметил, что уже заранее ожидает негативную реакцию при попытке обратиться на русском языке.

Отдельно Мартынов рассказал о случае, который, по его словам, произошел в медицинском учреждении.

Он утверждает, что мужчина с признаками инсульта попросил помощи на русском языке, однако его оставили ждать в больничном коридоре до приезда родственников.

По словам Мартынова, помощь пациенту не оказали своевременно именно из-за языкового вопроса.

Он добавил, что считает такие проблемы распространенными.

Мартынов также заявил, что русскоговорящие жители Латвии сталкиваются с трудностями при обращении в государственные структуры.

Ранее сообщалось о служебной проверке в Латвии после того, как полицейский перешел на русский язык во время общения с гражданами в приграничном районе.

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