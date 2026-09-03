Ученые нашли огромную структуру, скрытую подо льдами Антарктиды

Геофизики обнаружили под ледяным щитом Восточной Антарктиды крупную веерообразную систему связанных бассейнов. Исследователи назвали эту структуру Восточно-антарктической веерообразной бассейновой провинцией, говорится в работе, опубликованной в Nature Geoscience.

Толщина льда в этой части Антарктиды достигает нескольких километров, поэтому древний рельеф остается скрытым на протяжении миллионов лет. По оценке ученых, найденная система включает около 30 связанных бассейнов.

Исследование провела группа под руководством Эгидио Армадилло из Университета Генуи. Ученые установили, что бассейны расходятся в сторону побережья от общей точки во внутренних районах континента.

Структура охватывает значительную часть Восточной Антарктиды и залегает примерно под половиной ее ледяного щита. В эту область входят некоторые известные подледные объекты, включая бассейны Уилкса и Авроры, а также бассейн, где расположено озеро Восток.

Для анализа специалисты сопоставили данные радиолокационных наблюдений, гравиметрии, сейсмических и магнитных измерений. Также использовалась модель рельефа, который мог бы сформироваться после подъема земной коры при исчезновении ледяного покрова.

По оценке авторов, масса антарктического льда давит на коренные породы. Без этого давления поверхность в отдельных местах могла бы подняться примерно на один километр.

Бассейны оказались расположены не случайно. Они расходятся от общего центра вблизи Южного полюса, а их форма и особенности земной коры лучше всего объясняются ротационным растяжением.

При таком процессе кора раздвигается от опорной точки, напоминая раскрывающийся веер. Именно этим ученые объясняют геометрию найденной системы.

Авторы предполагают, что структура могла возникнуть еще до распада суперконтинента Гондвана. В дальнейшем она могла стать зоной ослабления, повлиявшей на разделение Антарктиды и Австралии.

Движение земной коры также могло быть связано с подъемом гор Гамбурцева и Трансантарктических гор, расположенных у границ этой области.

Исследователи отмечают, что точное время формирования системы пока определить сложно. Не исключено, что она возникла в ходе нескольких этапов растяжения земной коры.

Дальнейшие исследования должны уточнить происхождение и геологическую историю структуры, скрытой под ледяным щитом Восточной Антарктиды.

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