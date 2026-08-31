ИИ создал 1655 фальшивых учёных в научном репозитории Zenodo
В научном репозитории Zenodo, которым управляет CERN, обнаружено более 1655 записей, авторство которых принадлежит вымышленным персонажам. Эти работы сгенерированы нейросетями, ссылаются на несуществующие журналы и получили настоящие идентификаторы DOI.
К такому выводу пришли исследователи Samsung и Варшавского университета в препринте «Призрачная пара: коррелированные LLM-имена и их призраки в веб- и академических публикациях». Когда нейросеть просят придумать эксперта, она регулярно выдаёт одних и тех же людей: например, Елену Васкес и Маркуса Чена. У каждой модели свои предпочтения: Claude чаще называет Елену Амару Окафор, Gemini — Ариса Торна и Лену Петрову, а ChatGPT — Элару Восс и Маркуса Чена.
Фальшивые публикации уже попали в индексы Google Scholar и Semantic Scholar, поскольку DOI автоматически подхватывается агрегаторами. Завести бесплатный аккаунт в Zenodo может любой желающий — в пиковый месяц было зарегистрировано 991 таких записей. На ResearchGate вымышленные имена объединяются в «исследовательские коллективы» с соавторами, созданными разными нейросетями.
Авторы называют это «академический архив тихо заражается»: из-за таких работ исследователи могут цитировать несуществующие источники. Препринт ещё не прошёл рецензирование, и администрация научных платформ публично не отреагировала на находки. По специфическим именам, как отмечают авторы, можно определить, какой именно ИИ сгенерировал текст.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец