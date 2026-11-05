Какое жильё брали россияне в ипотеку в октябре: структурные сдвиги на фоне изменений в «Семейной ипотеке»

В октябре 2026 года россияне оформили жилищных кредитов на общую сумму 214 млрд рублей. Изменения в условиях «Семейной ипотеки» охладили спрос на новостройки, а вторичный рынок постепенно становится одним из главных драйверов ипотечного кредитования.

«По итогам октября 2026 года рынок продемонстрировал закономерную коррекцию после рекордных выдач в сентябре: объём кредитования снизился на 52% и составил 214 млрд руб. против 445,5 млрд руб. месяцем ранее. Главным фактором, определившим динамику октября, стало изменение условий программы «Семейная ипотека», что привело к структурной перестройке рынка. Новостройки остаются лидирующим сегментом (41,1% в общей структуре выдач), однако готовые квартиры уступают им совсем незначительно – их доля составила ровно треть (33,3%). Это особенно показательно на фоне первой половины 2025 года, когда первичное жильё занимало 75-80% рынка, а доля «вторички» не доходила и до 15%. Доля загородной недвижимости превысила 20%. Отдельного внимания заслуживает сегмент ИЖС, для которого сохранена льготная ставка 6% по «Семейной ипотеке» – это создаёт устойчивую базу для его дальнейшего роста, — Алексей Лейпи директор департамента «Домклик» Сбербанка

Распределение типов жилья в выдачах Сбера для топ-10 регионов в октябре 2026 года: первичное и вторичное жилье, загородная недвижимость, нецелевой кредит под залог недвижимости. Загородная недвижимость включает в себя готовые загородные дома и ИЖС. Данные округлены до десятых и отсортированы по доле первичной недвижимости в общем объёме выдач по региону.

Новостройки

Наиболее заметные изменения произошли в сегменте первичного жилья. В октябре 2026 года сумма ипотечного кредитования на покупку новостроек составила 88 млрд руб., что в 3,1 раза меньше по сравнению с ажиотажным сентябрём. Доля новостроек в общей структуре сократилась до 41% (-21 п.п.).

Аналитики связывают такое падение исключительно с регуляторными мерами. Завершение «Семейной ипотеки» по старым условиям спровоцировало отложенный спрос в сентябре, когда заемщики спешили оформить сделки по сниженным ставкам.

Наиболее высокая доля новостроек в сделках оказалась в Хабаровском (63%) и Приморском (62,3%) краях, а также Ростовской области (58,6%). В первых двух регионах действует Дальневосточная ипотека, при которой первичное жильё можно взять по ставке до 2%.

Вторичный рынок

Заёмщики сохраняют устойчивый интерес к покупке готовых квартир. Октябрьские выдачи на вторичном рынке (71,1 млрд руб.) остались на уровне сентября, при этом в годовом выражении сегмент вырос на 12,8%.

Доля вторичного рынка в общей структуре выдач достигла 33,3% (+15,3 п.п. к октябрю 2025 года). Сегмент не только сохранил стабильные объёмы, но и показал уверенный рост в годовом выражении.

Регионами-лидерами по доле готовых квартир в общей структуре выдач остаются регионы Дальнего Востока (Магаданская область – 72,2%), Сибири (Красноярский край – 51,7%, Кемеровская область – 49,4%), а также Северо-Запада России (Архангельская область –50%).

Загородная недвижимость

Сегмент загородной недвижимости традиционно подвержен сезонности. Вдобавок подействовало и общее охлаждение спроса после пикового значения в сентябре. Так, выдачи ипотеки на готовые загородные дома немного превысили 27 млрд руб. (-52,6% к сентябрю). Объёмы кредитования на строительство собственных домов составили 18,3 млрд руб. Несмотря на падение на 42% по сравнению с сентябрём, в годовом выражении ИЖС показал заметный рост в 18,5% (против 15,4 млрд руб. в октябре 2025 года).

Доля загородной недвижимости в октябре составила около 21%. Хотя этот показатель немного снизился относительно сентября, спрос россиян на собственный дом как альтернативу квартире остаётся устойчивым.

В октябре 2026 наибольшая доля сделок на покупку готовых загородных домов была отмечена в Оренбургской (29,5%), Тверской (20,4%) и Калужской (20%) областях. Среди крупных регионов выделяются Московская область и Республика Башкортостан (по 18%), а также Республика Татарстан (17,6%).

Высокий спрос на ИЖС сохраняется в Астраханской области (35,6% от общего объёма выдач), Республике Бурятия (21,5%) и Республике Башкортостан (19,7%).

Как считали аналитики

С января 2025 года доля рынка в зависимости от продукта (первичное, вторичное, загородное жилье и нецелевой кредит под залог недвижимости) рассчитывается по объемам выданных ипотечных кредитов, а не их количеству. В общие объемы выдач включены и последующие выдачи (транши).