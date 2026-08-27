Томский университет создал молекулы для борьбы с раком
Ученые Томского политехнического университета вместе с международными коллегами разработали молекулы, которые могут активироваться внутри опухолевых клеток и запускать их запрограммированную гибель. Об этом сообщили в Минобрнауки России, передает ТАСС.
Исследователи работали с алкоксиаминами — органическими соединениями, способными образовывать активные частицы. Такие частицы рассматриваются как потенциальный инструмент для воздействия на раковые клетки.
Чтобы повысить избирательность действия, ученые преобразовали алкоксиамины в пролекарства. В таком виде молекула остается неактивной до тех пор, пока внутри клетки не сработает специальный химический механизм.
В качестве такого «переключателя» был выбран фермент бета-галактозидаза. Его активность повышена в ряде опухолевых клеток, что делает его подходящей мишенью для запуска реакции.
Когда фермент расщепляет определенную химическую связь в созданной молекуле, высвобождается активный компонент. После этого начинается цепочка процессов, способных привести к гибели опухолевой клетки.
Заведующая лабораторией ТПУ Елена Степанова отметила, что важным элементом конструкции стал саморазрушающийся линкер. Он соединяет части молекулы и обеспечивает высвобождение активного вещества после срабатывания фермента.
Сейчас работа относится к фундаментальным исследованиям, поэтому говорить о готовом лекарстве пока рано. Ученые рассматривают разработанную конструкцию как возможную основу для дальнейшего создания систем воздействия на разные типы опухолевых клеток.
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