Авербух раскрыл, почему в России нет лидеров в фигурном катании
Призер Олимпийских игр и хореограф Илья Авербух заявил, что сейчас в российском фигурном катании нет спортсмена, которого можно было бы однозначно назвать главным лицом этого вида спорта. Его слова приводит Sport24.
По мнению специалиста, в прежние годы такие лидеры появлялись после крупных международных побед. Однако в нынешних условиях выделить одного спортсмена, который занимает это место, сложно.
Авербух связал ситуацию с длительным отстранением российских фигуристов от международных стартов. Он считает, что без участия в крупнейших турнирах появление единоличного лидера становится маловероятным.
При этом хореограф не считает такое положение проблемой. По его словам, российское фигурное катание сейчас выглядит как сильная и сплоченная команда.
Авербух отметил, что в стране много талантливых спортсменов. Он назвал это важным преимуществом российского фигурного катания.
Специалист упомянул Аделию Петросян, Петра Гуменника, вернувшихся Камилу Валиеву и Александру Трусову, а также танцевальный дуэт Александру Степанову и Ивана Букина. По его словам, после побед на крупных стартах кого-то из них могли бы начать воспринимать как лицо российского фигурного катания.
Ранее, 30 июня, Международный союз конькобежцев разрешил российским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе. Российские фигуристы могут выступать без национальной символики при соблюдении установленных критериев.
Позднее нейтральный статус получили несколько российских фигуристов. Это открывает им возможность вернуться на международные турниры в сезоне 2026/2027.
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