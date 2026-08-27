Судно «Фламинго» выйдет в экспедицию по Волжскому плесу осенью

Осенью научно-исследовательское судно «Фламинго» снова выйдет в Волжский плес. Маршрут экспедиции — от Казани до устьев Илети и Свияги. Об этом на конференции имени Щеповских рассказал министр экологии Татарстана Азат Зиганшин.

«Фламинго» он назвал флагманом цифрового мониторинга воды. За три года судно совершило восемь экспедиций, часть — вместе с Татарским филиалом ВНИРО. В этом году работы продолжаются.

Ученые хотят понять, как гидрофизические и гидрохимические параметры влияют на планктон и зоопланктон в навигационный период. Министр добавил: сегодня подписано соглашение о дальнейшем сотрудничестве с ВНИРО.