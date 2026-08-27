Пособие на ребенка до 17 лет: кто вправе получать в Татарстане
В Татарстане семьи с детьми до 17 лет могут оформить единое пособие. Выплата не гарантирована всем: придется пройти комплексную оценку нуждаемости. Размер поддержки варьируется от половины до полного детского прожиточного минимума в регионе. Верхняя планка — 15 615 рублей в месяц.
Если детей несколько, деньги перечисляют на каждого отдельно. Пособие обычно назначают на год, затем нужно подавать заявление заново. Успеть обратиться в течение шести месяцев после рождения — и выплату рассчитают с месяца рождения. Опоздали — начнут с даты обращения.
Претендовать могут родители, усыновители или опекуны. Нужны российское гражданство и постоянное проживание в стране. Среднедушевой доход семьи должен быть ниже регионального прожиточного минимума на душу населения. У взрослых за расчетный год должен быть заработок не меньше восьми МРОТ, если нет уважительных причин. Имущество тоже должно соответствовать требованиям.
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