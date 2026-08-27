Новости Татарстана

Пособие на ребенка до 17 лет: кто вправе получать в Татарстане

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Татарстане семьи с детьми до 17 лет могут оформить единое пособие. Выплата не гарантирована всем: придется пройти комплексную оценку нуждаемости. Размер поддержки варьируется от половины до полного детского прожиточного минимума в регионе. Верхняя планка — 15 615 рублей в месяц.

Если детей несколько, деньги перечисляют на каждого отдельно. Пособие обычно назначают на год, затем нужно подавать заявление заново. Успеть обратиться в течение шести месяцев после рождения — и выплату рассчитают с месяца рождения. Опоздали — начнут с даты обращения.

Претендовать могут родители, усыновители или опекуны. Нужны российское гражданство и постоянное проживание в стране. Среднедушевой доход семьи должен быть ниже регионального прожиточного минимума на душу населения. У взрослых за расчетный год должен быть заработок не меньше восьми МРОТ, если нет уважительных причин. Имущество тоже должно соответствовать требованиям.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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