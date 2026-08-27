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Создана система для оценки нарушения осанки и зрения по рабочей позе

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Ученые Новосибирского НИИ гигиены Роспотребнадзора разработали систему, которая с помощью искусственного интеллекта оценивает риск нарушений осанки и зрения по привычной рабочей позе человека. Об этом директор института Ирина Новикова рассказала ТАСС.

По словам Новиковой, разработка позволяет прогнозировать вероятность появления нарушений осанки и зрения. Если такие проблемы уже есть, система может оценивать риск их дальнейшего развития.

Кроме того, технология дает возможность проверять, насколько эффективны профилактические меры. Это может быть важно для образовательных учреждений, где такие нарушения часто связаны с длительной учебной нагрузкой и положением за рабочим местом.

Директор НИИ гигиены отметила, что применение системы может помочь отсрочить появление негативных последствий либо предупредить их развитие. В основе работы используется искусственный интеллект.

Сейчас исследование находится на завершающем этапе. Также идет процедура оформления патента на разработку.

После этого систему планируют внедрять в образовательных учреждениях. Предполагается, что она будет использоваться для оценки рисков и организации профилактики нарушений у учащихся.

Новикова рассказала о разработке на XIII Международном форуме технологического развития «Технопром». Он проходит в Новосибирске с 26 по 28 августа 2026 года.

В форуме участвуют делегации из 40 стран. Главная тема мероприятия — «Российская наука — основа технологического лидерства». Значительная часть программы посвящена запуску Сибирского кольцевого источника фотонов в Кольцово и другим установкам класса «мегасайенс».

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