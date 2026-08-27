Слишком низкая цена: покупателей авто из Европы предупредили об опасности

Покупателям автомобилей из Европы советуют насторожиться при слишком низкой цене, требовании предоплаты и отсутствии открытых данных о посреднике. Об этом заявила заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» Алла Храпунова, сообщает SpeedMe.

По словам эксперта, подозрение должны вызывать объявления с фотографиями дорогих автомобилей и ценами, которые заметно отличаются от рыночных. Особенно рискованной такая сделка становится, если продавец одновременно торопит покупателя и требует внести аванс.

Храпунова рекомендовала не принимать решение под давлением посредника. Перед переводом денег необходимо внимательно проверить сведения о продавце, условиях сделки, документах и порядке возврата средств.

Поводом для отказа от покупки может стать и ситуация, когда посредник не раскрывает информацию о себе или обещает быстро доставить автомобиль за необычно низкую плату. Такие признаки, по словам специалиста, могут указывать на мошенническую схему.

Ранее в компании UserGate uFactor сообщили о распространении новой схемы обмана при продаже подержанных автомобилей, якобы привезенных из Европы. Злоумышленники используют настоящие договоры и банковские реквизиты действующих компаний, чтобы вызвать доверие у покупателей.

Потенциальных клиентов чаще всего привлекают через социальные сети. Им предлагают машины из Европы по цене значительно ниже рынка и уверяют, что автомобиль уже находится на таможенной площадке на литовско-белорусской границе.

После этого покупателю предлагают перевести деньги в адрес так называемого таможенного посредника. Эксперты предупреждают, что даже реальные реквизиты компании не подтверждают существование конкретного автомобиля и связь получателя денег с его продажей.

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