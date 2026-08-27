Не у нас

Слишком низкая цена: покупателей авто из Европы предупредили об опасности

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Покупателям автомобилей из Европы советуют насторожиться при слишком низкой цене, требовании предоплаты и отсутствии открытых данных о посреднике. Об этом заявила заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» Алла Храпунова, сообщает SpeedMe.

По словам эксперта, подозрение должны вызывать объявления с фотографиями дорогих автомобилей и ценами, которые заметно отличаются от рыночных. Особенно рискованной такая сделка становится, если продавец одновременно торопит покупателя и требует внести аванс.

Храпунова рекомендовала не принимать решение под давлением посредника. Перед переводом денег необходимо внимательно проверить сведения о продавце, условиях сделки, документах и порядке возврата средств.

Поводом для отказа от покупки может стать и ситуация, когда посредник не раскрывает информацию о себе или обещает быстро доставить автомобиль за необычно низкую плату. Такие признаки, по словам специалиста, могут указывать на мошенническую схему.

Ранее в компании UserGate uFactor сообщили о распространении новой схемы обмана при продаже подержанных автомобилей, якобы привезенных из Европы. Злоумышленники используют настоящие договоры и банковские реквизиты действующих компаний, чтобы вызвать доверие у покупателей.

Потенциальных клиентов чаще всего привлекают через социальные сети. Им предлагают машины из Европы по цене значительно ниже рынка и уверяют, что автомобиль уже находится на таможенной площадке на литовско-белорусской границе.

После этого покупателю предлагают перевести деньги в адрес так называемого таможенного посредника. Эксперты предупреждают, что даже реальные реквизиты компании не подтверждают существование конкретного автомобиля и связь получателя денег с его продажей.

Рекомендуем также:

  1. Бумажные квитанции за ЖКУ отменяют: с сентября платёжки будут приходить через «Госуслуги»
  2. Как перестать разочаровываться в людях: Омар Хайям назвал одну истину, которую понимают слишком поздно
  3. Салат из огурцов «Нежинский»: тот самый легендарный рецепт, который закрывают на зиму десятилетиями
  4. Бодрость без кофеина из кофейной чашки: какой китайский чай выбрать для энергии
  5. Кабачки и куриное филе на одной сковороде: секрет нежного вкуса оказался совсем не в сливках

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Гендиректор Xiaomi показал складной смартфон MIX Ultra

Интересное в Казани

день назад

Япония вместо Европы: почему путешественникам из Казани стоит присмотреться к этой стране

как вывести ванючку

Кулинария

15 часов назад

Пирог в духовке поднимается идеально, а потом резко опадает: одно действие портит всю выпечку

Интересное в Казани

2 дня назад

Алтай в центре Казани: как древняя тюркская мифология ожила в интерьере лаундж-заведения

бизнес-коуч в Ростове-на-Дону

Кулинария

23 часа назад

Рыба разваливается при первом переворачивании: одна ошибка лишает ее красивой корочки

Технологии

день назад

Somnia Lab показал интимного робота Love Machine и анонсировал предзаказы

Кулинария

день назад

Вчерашнее пюре не разогреваю: добавляю начинку и жарю картофельные пирожки без теста

Технологии

20 часов назад

На рендерах показали юбилейный iPhone к 20-летию серии

Кулинария

день назад

Колбасу для пиццы больше не покупаю: эта простая начинка дешевле и исчезает со стола первой
Технологии
24 минуты назад

Perplexity анонсировала локального ИИ-помощника Portable Computer

Компания Perplexity анонсировала ИИ-помощника P...

Новости Татарстана

5 минут назад

Стало известно, какие штаммы гриппа ждут жителей Татарстана в этом сезоне

Интересное в Казани

14 минут назад

Вместо скучных уроков профориентации: как школьники в Иннополисе знакомятся с IT через роботов и реальные проекты

Общество

9 минут назад

Mail: школьный шоппинг стартует в мае

Не у нас

час назад

Авербух раскрыл, почему в России нет лидеров в фигурном катании
Жители палеолита на Русской равнине носили понч...
Технологии
5 часов назад

Жители палеолита на Русской равнине носили пончо и мокасины

Не у нас

час назад

Кардиолог Бойцов призвал вызывать скорую при давлении выше чем 180 на 120

Не у нас

час назад

Атмосферник, классический автомат: недорогое авто появился в продаже в РФ

Не у нас

час назад

Создана система для оценки нарушения осанки и зрения по рабочей позе
Жители Татарстана летом заинтересовались новым ...
Новости России
6 дней назад

Жители Татарстана летом заинтересовались новым жильем