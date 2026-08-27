Атмосферник, классический автомат: недорогое авто появился в продаже в РФ

Во Владивостоке стал доступен для заказа новый Volkswagen Polo Plus китайской сборки. Хэтчбек выпускается на предприятии SAIC-Volkswagen для рынка КНР, сообщает Autohome.com.cn.

В Китае стоимость модели начинается с 90 900 юаней, что составляет около 1,1 миллиона рублей. В России автомобиль, который предлагают привезти по схеме параллельного импорта, оценили в 1,45 миллиона рублей.

За эту сумму дальневосточная компания готова доставить Volkswagen Polo Plus 2023 года выпуска. В объявлении указана комплектация Enjoy.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 113 лошадиных сил. В паре с мотором работает классическая шестиступенчатая автоматическая коробка передач.

Средний расход топлива при такой связке заявлен на уровне 5,9 литра на 100 километров. Модель ориентирована на покупателей, которым нужен компактный хэтчбек с простым атмосферным двигателем и автоматической трансмиссией.

Судя по фотографиям из объявления, в оснащение входят аналоговая панель приборов с монохромным дисплеем бортового компьютера, мультимедийная система с сенсорным экраном и многофункциональное рулевое колесо.

Также для Polo Plus заявлены кондиционер, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя. Кроме того, автомобиль получил круиз-контроль с ограничителем скорости.

В списке оборудования также указаны зеркала с электрорегулировкой и обогревом. Дополняют комплектацию легкосплавные колесные диски диаметром 15 дюймов.

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