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Татьяна Ким остается богатейшей женщиной России, хотя ее состояние снизилось

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Основательница Wildberries и глава РВБ Татьяна Ким снова заняла первое место в рейтинге богатейших женщин России по версии Forbes. Ее состояние в 2026 году оценили в 5 миллиардов долларов, сообщает Forbes.

По сравнению с прошлогодней оценкой капитал Ким уменьшился более чем на 2 миллиарда долларов. В 2025 году Forbes оценивал ее состояние в 7,1 миллиарда долларов.

Снижение связывают с падением фондового рынка и атаками беспилотников на склады маркетплейса. Несмотря на это, Ким сохранила лидерство в списке самых состоятельных женщин страны.

Второе место заняла президент компании Inteco Management Елена Батурина с состоянием 1,3 миллиарда долларов. На третьей позиции оказалась основной акционер банка «Уралсиб» Людмила Коган, чей капитал оценен в 1,25 миллиарда долларов.

Четвертой стала Екатерина Федун, дочь бывшего совладельца нефтяной компании «Лукойл» Леонида Федуна. Ее состояние составило 1 миллиард долларов.

Число женщин-миллиардеров в рейтинге за год сократилось с девяти до четырех. Статус долларовых миллиардеров потеряли Татьяна Володина, Наталья Луценко, Виктория Михельсон, Лидия Сультеева и Татьяна Литвиненко.

Впервые в списке не оказалось новых участниц. Forbes связывает это с экономической ситуацией, в том числе со снижением стоимости акций на Московской бирже и замедлением потребительских секторов на фоне высокой ключевой ставки.

В рейтинг вернулась основательница компании «Эвалар» Лариса Прокопьева. Ее состояние оценили в 450 миллионов долларов. До этого она входила в список в 2021 году, когда ее капитал составлял 250 миллионов долларов.

Forbes составляет рейтинг на основе косвенной оценки активов. Публичные компании учитываются по рыночной капитализации, а закрытые — по операционным данным и сравнению с похожими компаниями.

Издание отмечает, что после 2022 года многие компании перестали раскрывать часть информации, включая годовые отчеты и списки аффилированных лиц. Поэтому при расчетах используются последние доступные данные, а оценки составители рейтинга называют консервативными.

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