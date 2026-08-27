Кардиолог Бойцов призвал вызывать скорую при давлении выше чем 180 на 120

Главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов назвал показатели артериального давления, при которых следует обращаться за экстренной медицинской помощью. По его словам, скорую нужно вызвать, если тонометр показывает выше 180 на 120, сообщает РИА Новости.

Опасной может быть и ситуация, когда давление достигает 160 на 100. В этом случае поводом для вызова врачей становится ухудшение самочувствия.

Бойцов уточнил, что тревожными симптомами являются выраженная головная боль, боль в груди и ощущение нехватки воздуха. При таких признаках не стоит ждать, что состояние улучшится самостоятельно.

Кардиолог напомнил, что ориентиром для нормального давления обычно считают показатель 120 на 80. При этом людям с гипертонией важно регулярно контролировать давление и соблюдать назначенную терапию.

По словам специалиста, лекарства для снижения давления должен подбирать лечащий врач. Самостоятельно менять схему лечения не рекомендуется.

Бойцов также отметил, что пациенты с гипертонией стали ответственнее относиться к терапии. Если раньше назначения соблюдали около 30–40 процентов больных, то сейчас этот показатель превышает 60 процентов.

Такая дисциплина помогает лучше контролировать заболевание и снижать риск осложнений, связанных с повышенным артериальным давлением.

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