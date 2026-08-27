Технологии

Perplexity анонсировала локального ИИ-помощника Portable Computer

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Компания Perplexity анонсировала ИИ-помощника P...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Компания Perplexity анонсировала новую версию ИИ-помощника Portable Computer, которая работает полностью на локальном оборудовании пользователя, без облачных серверов. Информация опубликована в официальном материале компании, а также на сайте Ferra.

В отличие от предыдущей версии, требовавшей отдельного устройства и облачных вычислений, Portable Computer обрабатывает данные непосредственно на компьютере владельца. На старте помощник доступен только на мощных ПК с видеокартами Nvidia. Пользователи могут выбирать из 19 ИИ-моделей, но пока доступны лишь две — от Alibaba и собственная разработка Perplexity.

Несмотря на локальный режим, помощник умеет подключаться к сторонним сервисам, включая Slack, Google Диск, Gmail и GitHub. Ограничения по оборудованию и набору моделей могут быть временными, однако компания пока не уточняет сроки расширения совместимости.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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