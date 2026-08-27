Занятия в 45–65 лет могут дать 13 лет без деменции
Ученые из США и Китая установили связь между состоянием сосудистого здоровья в среднем возрасте и сроками развития деменции в последующие годы. В работе учитывались три фактора: повышенное артериальное давление, диабет и курение, сообщает Neurology Open Access.
Исследователи проанализировали данные 12 409 человек, у которых на момент начала наблюдений не было деменции. За участниками следили в среднем 26 лет.
Авторы сравнили, как наличие сосудистых факторов риска в среднем возрасте отражалось на количестве лет жизни без деменции. Отдельное внимание уделялось периоду от 45 до 65 лет.
У людей с нормальным давлением, без диабета и без привычки к курению период жизни без деменции оказался в среднем почти на 13 лет дольше. Участники, у которых присутствовали все три фактора риска, чаще сталкивались с более ранним развитием заболевания.
При анализе ученые также учитывали возраст, пол, уровень физической активности и наличие варианта гена APOE4. Этот генетический фактор связывают с повышенным риском болезни Альцгеймера.
Кроме более раннего развития деменции, у людей с тремя факторами риска была выше вероятность более ранней смерти. Исследователи отдельно подчеркнули, что работа показывает связь, но не доказывает прямую причинно-следственную зависимость.
Авторы также отметили различия между мужчинами и женщинами. При наличии всех трех факторов риска средняя продолжительность жизни без деменции у женщин составляла 18,1 года, у мужчин — 16,6 года.
По мнению исследователей, результаты подчеркивают важность контроля сосудистого здоровья в среднем возрасте. Отказ от курения, контроль давления и профилактика диабета могут иметь значение для сохранения когнитивных функций в дальнейшем.
В будущих работах ученые планируют оценить, как изменение этих факторов со временем может влиять на риск деменции и продолжительность жизни без когнитивных нарушений.
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