Стало известно, какие штаммы гриппа ждут жителей Татарстана в этом сезоне

Сезон ОРВИ в Татарстане пока не начался, но Роспотребнадзор уже знает, какие штаммы гриппа ждут жителей республики. Любовь Авдонина, заместитель руководителя управления, рассказала об этом на пресс-конференции в «Татар-информе».

Согласно прогнозу, в новом сезоне ожидается циркуляция вирусов гриппа А — H1N1 «Миссури», H3N2 «Дарвин», а также гриппа В — штамма «Токио линия Виктория». Эти разновидности, по словам Авдониной, уже включены в вакцину для гражданского оборота. Она добавила, что прививаться будут именно от них.

Жителям Татарстана стоит заранее обратить внимание на прививочную кампанию: сезон только приближается, и время подготовиться ещё есть.