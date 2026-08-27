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70% татарстанцев используют ИИ-технологии для защиты в цифровой среде

Служба новостей Автор статьи
МТС и Авито представили результаты совместного ...

Фото: пресс-служба ПАО МТС

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МТС и Авито представили результаты совместного исследования цифровой грамотности в российских регионах. По данным аналитиков, 95% татарстанцев считают заботу о цифровой безопасности старших семейным долгом и чаще всего советуют старшему поколению не передавать данные посторонним. 82% участников опроса ответили, что цифровые компании должны давать прикладные советы по теме безопасности. А в качестве наиболее востребованного формата обучения жители республики отметили короткие видеоинструкции — их выбрали 77% респондентов старше 45 лет.

По данным исследования, 70% татарстанцев в возрасте от 18 до 44 лет для защиты в цифровой среде используют сервисы на базе ИИ-технологий (виртуальные защитники в тарифах, ИИ-ассистенты). При этом значительная доля старших пользователей уже регулярно совершает сделки в интернете: 12% татарстанцев старше 45 лет - почти каждый день, 33% - по несколько раз в неделю, еще 30% — иногда.

Помимо технологической защиты, старшим родственникам респонденты 18-44 лет чаще всего советуют не передавать личные данные третьим лицам, не переходить по подозрительным ссылкам из сообщений и писем, а также не сообщать персональные данные незнакомцам.

Татарстанцы старше 45 лет чаще всего просят помочь детей, внуков и знакомых разобраться с интернетом и смартфоном в целом – об этом сказали 26% опрошенных этой возрастной группы. Реже старшее поколение обращается за помощью в освоении конкретных приложений, настройке сервисов защиты от злоумышленников, а также просит помочь в поиске товаров и услуг, оформлении заказа и получении доставки.

82% участников опроса считают, что цифровые компании должны давать прикладные советы по теме цифровой безопасности. Особенно востребованным форматом обучения оказались короткие и понятные видеоинструкции, помимо этого пользователи отмечают важность помощи близких, наглядных памяток и брошюр с крупным шрифтом, практических занятий и мастер-классов.

«Только за первое полугодие 2026 года, по данным МТС Защитник, заблокировано свыше 18 миллионов подозрительных вызовов на смартфоны татарстанцев. Чаще всего они совершались от имени пенсионных, социальных служб и госорганов. В этом плане наиболее уязвимыми перед недоброжелателями остаются дети и старшее поколение. Технологии уже умеют предупреждать о возможной опасности прямо во время общения по телефону или уведомлять о потенциально опасном звонке близким. Однако, киберпреступники делают ставку на человеческий фактор и умело используют всевозможные способы, чтобы выманить коды, пароли и нужную информацию. Поэтому, в дополнение к технологической защите, важно регулярно всей семьей изучать и систематически разбирать актуальные схемы обмана, постоянно напоминать близким о правилах цифровой гигиены и не терять бдительность», — отмечает директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

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