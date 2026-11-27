Установка постоянного надгробия не всегда требует удаления деревянного креста, которым первоначально обозначили место погребения. Если же изделие утратило прочность и пришло в негодность, избавляться от него вместе с обычным мусором недопустимо. Об этом рассказали священнослужители в публикациях православного журнала «Фома».

Иерей Роман Посыпкин напомнил, что крест имеет особое религиозное значение для христиан. Поэтому обветшавшее деревянное надгробие рекомендуется сжечь, а оставшийся прах предать земле в месте, где не ступают люди.

Протоиерей Андрей Ефанов отметил, что при невозможности самостоятельно утилизировать изделие можно обратиться за помощью к сотрудникам кладбища.

Если древесина находится в хорошем состоянии, родственникам необязательно отказываться от прежнего креста при появлении гранитного памятника. Оба надгробия могут располагаться на одном участке. Допускается также изменение местоположения креста или его замена.

По словам Ефанова, христианскую принадлежность умершего может обозначать и изображение Креста Господня на каменном памятнике. Помимо персональных данных покойного, на надгробии разрешается указывать род его деятельности, общественное положение и размещать памятные надписи.

Священник подчеркнул, что особенности благоустройства захоронения не определяют дальнейшую участь души умершего. Первостепенное значение в православии имеет молитвенное поминовение близких как дома, так и во время церковных богослужений.

Поддерживать место погребения следует в надлежащем состоянии, руководствуясь при выборе его оформления семейными обычаями и финансовыми возможностями.

Может быть интересно: