Фабричные остатки из Азии заняли до половины ассортимента российских стоков

Крупнейший канал формирования ассортимента российских стоковых магазинов — фабричные остатки из Азии. По оценке доцента Финансового университета при Правительстве РФ Михаила Хачатуряна, на них может приходиться примерно 40–50% ассортимента. Этот канал заметно вырос после 2022 года на фоне ухода части западных брендов и изменения логистики. В стоки попадают нераспроданные коллекции, излишки производства и партии, от которых отказались заказчики. «Российская газета» выяснила, чем заполнены полки и как меняется этот рынок.

Другие источники товара распределены так: европейский сток через дистрибьюторов дает около 15–25%, B2B-аукционы и возвраты с маркетплейсов — около 10–15%, еще примерно 10–15% приходится на выкуп остатков у розничных сетей, которые передают их специализированным операторам. На аукционах и маркетплейсах ретейлеры, селлеры и производители выставляют возвраты, уцененный товар, складские излишки и партии после закрытия магазинов. Европейский канал после 2022 года сократился, но не исчез.

Крупные отечественные бренды в сток не спешат. В этот сегмент попадают малоизвестные марки, для которых это единственный способ реализовать объем, либо игроки в сложной финансовой ситуации, говорит генеральный директор «Migtorg Имущество» Александр Коротков. Стратег и советник собственников бизнеса Никита Малов объясняет это денежными причинами: отдав остатки в чужой сток, бренд с собственной розницей обесценивает свою же полку — покупатель, нашедший ту же куртку на четверть дешевле, дальше пойдет сразу туда, а закрытые акции внутри своей сети обходятся дешевле.

При этом Хачатурян считает, что крупные российские бренды будут приходить в стоки, но постепенно и с оглядкой на мировую практику. По его мнению, российские марки последуют за глобальными, вероятно, по мере снижения эффективности текущих инструментов сбыта.