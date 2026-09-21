Фабричные остатки из Азии заняли до половины ассортимента российских стоков
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Крупнейший канал формирования ассортимента российских стоковых магазинов — фабричные остатки из Азии. По оценке доцента Финансового университета при Правительстве РФ Михаила Хачатуряна, на них может приходиться примерно 40–50% ассортимента. Этот канал заметно вырос после 2022 года на фоне ухода части западных брендов и изменения логистики. В стоки попадают нераспроданные коллекции, излишки производства и партии, от которых отказались заказчики. «Российская газета» выяснила, чем заполнены полки и как меняется этот рынок.
Другие источники товара распределены так: европейский сток через дистрибьюторов дает около 15–25%, B2B-аукционы и возвраты с маркетплейсов — около 10–15%, еще примерно 10–15% приходится на выкуп остатков у розничных сетей, которые передают их специализированным операторам. На аукционах и маркетплейсах ретейлеры, селлеры и производители выставляют возвраты, уцененный товар, складские излишки и партии после закрытия магазинов. Европейский канал после 2022 года сократился, но не исчез.
Крупные отечественные бренды в сток не спешат. В этот сегмент попадают малоизвестные марки, для которых это единственный способ реализовать объем, либо игроки в сложной финансовой ситуации, говорит генеральный директор «Migtorg Имущество» Александр Коротков. Стратег и советник собственников бизнеса Никита Малов объясняет это денежными причинами: отдав остатки в чужой сток, бренд с собственной розницей обесценивает свою же полку — покупатель, нашедший ту же куртку на четверть дешевле, дальше пойдет сразу туда, а закрытые акции внутри своей сети обходятся дешевле.
При этом Хачатурян считает, что крупные российские бренды будут приходить в стоки, но постепенно и с оглядкой на мировую практику. По его мнению, российские марки последуют за глобальными, вероятно, по мере снижения эффективности текущих инструментов сбыта.
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