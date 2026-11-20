Священник объяснил, куда девать старые иконы и почему их нельзя выбрасывать
Старые и поврежденные иконы требуют особого обращения, даже если они больше не пригодны для использования. Представитель Пензенской епархии рассказал, как правильно поступать с такими предметами и почему не стоит выбрасывать их вместе с бытовыми отходами. Об этом сообщает «Главный Региональный».
Поводом для разъяснений стала необычная находка в Пензе. Весной 2025 года на берегу реки Суры обнаружили сверток со старыми иконами. Фотографии вызвали обсуждение в социальных сетях, где пользователи начали спорить о допустимых способах избавления от религиозных изображений.
Диакон Пензенской епархии Евгений Белохвостиков предположил, что оставивший святыни человек мог не знать церковных правил. Возможно, изображения пришли в негодность, а их владелец не понимал, как правильно поступить.
Священнослужитель пояснил, что поврежденные иконы не принято отправлять в обычный мусор. Согласно церковной традиции, их можно сжечь, а оставшийся пепел захоронить в чистом и спокойном месте, где не ходят люди.
Другой допустимый способ — аккуратно завернуть икону в ткань и предать земле. Однако самостоятельно проводить такие действия необязательно.
Наиболее предпочтительным вариантом Белохвостиков назвал обращение в ближайший православный храм. Там подскажут, как поступить с конкретным предметом, и при необходимости помогут организовать его дальнейшее хранение или утилизацию.
Диакон также напомнил о старинном обычае пускать ветхие иконы по реке. Раньше такая практика существовала, но сегодня от нее рекомендуют отказаться, в том числе из-за риска загрязнения водоемов.
Кроме того, священнослужитель посоветовал не спешить уничтожать старые церковные предметы. Иногда даже сильно изношенные вещи обладают исторической ценностью.
В качестве примера он рассказал о пожилой женщине, которая принесла в храм старый православный календарь. Позднее выяснилось, что издание было выпущено в советские годы и представляет редкость.
Поэтому перед тем, как избавляться от ветхой иконы, церковной книги или другого религиозного предмета, лучше показать его специалистам при храме. Это поможет избежать неуважительного обращения со святыней и сохранить вещи, имеющие культурное значение.
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