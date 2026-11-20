Отдых в абхазской Пицунде обернулся разочарованием для российских туристов, которые решили вернуться домой раньше запланированного срока. Главной причиной недовольства стали особенности местного общепита, небольшие порции и завышенные, по мнению путешественников, цены на продукты у моря. Об этом сообщает «Интересная Россия».

Особенно неприятные впечатления у отдыхающих оставила столовая в здании бывшего кинотеатра «Парус». Попасть туда, по их словам, можно было только по предварительной записи, а заранее ознакомиться с ассортиментом блюд оказалось непросто.

Обед стоимостью 300 рублей также не оправдал ожиданий. Туристы пожаловались на небольшие порции, после которых быстро возвращалось чувство голода. Подобная организация питания напомнила им советские времена, причем не в самом приятном смысле.

В поисках альтернативы путешественники отправились в кафе «Абхазский дворик». Там они попробовали традиционные местные блюда, включая мамалыгу и острую солянку. Однако спустя некоторое время такое меню показалось им однообразным.

При этом сама Пицунда оставила не только отрицательные впечатления. Туристы положительно оценили чистоту пляжа и его обустройство. На побережье имелись душевые, кабинки для переодевания и шезлонги.

Недовольство вновь возникло при посещении торговых палаток возле моря. По словам гостей, вода и выпечка продавались по неожиданно высоким ценам, что увеличивало повседневные расходы.

Зато мобильная связь приятно удивила путешественников. После покупки местной сим-карты они смогли пользоваться стабильным интернетом без существенных перебоев.

Несмотря на красивую природу и благоустроенное побережье, бытовые неудобства перевесили положительные впечатления. В результате россияне решили сократить отпуск.

По мнению туристов, Пицунда подойдет любителям спокойного отдыха у моря, которые не предъявляют высоких требований к сервису. А вот путешественникам, привыкшим к системе «всё включено» и разнообразному питанию, местные условия могут показаться непривычными.

При этом речь идет о личном опыте отдельных отдыхающих, поэтому их впечатления не отражают качество обслуживания на всем курорте.

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