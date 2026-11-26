Новогодние корпоративы в кафе и ресторанах Татарстана в этом году почти не пользуются спросом: число бронирований сократилось в разы, а часть заведений отказалась от праздничных программ. По данным гендиректора Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Галины Шарафутдиновой, компании урезали бюджеты на праздники из-за роста налогов и расходов на оплату труда, а сами сотрудники не готовы платить за вечер с коллегами из своего кармана.

Раньше пик бронирований приходился на октябрь, а самые предусмотрительные занимали даты еще в сентябре. Сейчас эта схема не работает: рестораны фиксируют слабый спрос и на целые залы, и на отдельные столики в формате «солянок». Часть заведений вовсе отказалась от новогодних программ, поскольку артисты и ведущие требуют предоплату, а в случае неявки гостей это прямые убытки. Остальные сократили число дней с развлекательной программой.

Корреспондент «Реального времени» сверила расценки на сборные корпоративы в казанских ресторанах с 15 декабря. «Максимилианс» просит от 4,3 до 6,5 тыс. рублей с человека в зависимости от дня недели, «Чизерия» — от 5 тыс. плюс 2 тыс. за программу с Дедом Морозом и Снегурочкой. «Хемингуэй» предлагает банкет с программой за 6,2 тыс., «Балканский гурман» — за 5,9 тыс., «Петровский Штофъ» — 5 тыс. в будни и 6,5 тыс. по выходным.

В новогоднюю ночь цены подскочат еще сильнее, но, по словам Шарафутдиновой, в это время работает лишь небольшое число ресторанов. Бары и кафе на центральных улицах Казани, напротив, откроют двери для посетителей.